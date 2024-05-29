Şişli'de Emlakçılara Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Şişli'de Emlakçılara Silahlı Saldırı

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Şişli'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce 3 emlakçı kurşunlandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Aynı gece 2 emlakçıya daha saldırı düzenlendiği ve saldırganların kaçtığı öğrenildi.

29.05.2024 15:03
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ŞİŞLİ'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce 3 emlakçı kurşunlandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki emlakçıda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosiklet ile sokaktan geçen iki kişi, emlakçıya ateş açtı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerine gelen emlakçı Hüseyin Albeni camdaki kurşun deliklerini görünce polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI GECE 2 DÜKKANA DAHA SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Öte yandan Şişli'de aynı gece 2 emlakçıya daha silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve saldırganların kaçtığı öğrenildi. Ekipler, saldrılarla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

İş yeri sahibi Hüseyin Albeni, "Sabah geldim iş yerim kurşunlanmış. Camlarımız kırılmış. Gece saatlerinde gelmişler. Bize 4 kurşun isabet etmiş. Biz kendi halinde emlakçıyız. Kimseyle sorunumuz olmaz" dedi.

Şişli\'de Emlakçılara Silahlı Saldırı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Emlakçılara Silahlı Saldırı - Son Dakika

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