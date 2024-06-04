Şişli'de Ters Yöne Giren Otomobil Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Şişli'de Ters Yöne Giren Otomobil Kazaya Neden Oldu

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Şişli'de sürücüsünün ters yöne girdiği otomobil, park halindeki araca ve yayaya çarptıktan sonra karşıdan gelen motosiklete çarptı. Kazada yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü gözaltına alındı.

04.06.2024 04:28
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ŞİŞLİ'de, sürücüsünün ters yöne girdiği otomobil, sokakta park halindeki otomobile ve bir yayaya vurduktan sonra karşıdan gelen motosiklete çarptı. Kazada yoldan geçen yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Ecza Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DAY 986 plakalı otomobil, ters istikamette ilerlediği sokakta önce park halindeki otomobile ve kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada kaldırımdaki yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri kazaya karışan otomobilleri olası yangın ihtimaline karşı kontrol ederken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan sürücü, olay yerinde polisin alkol kontrolüne direnince, ekipler tarafından gözaltına alındı. Sürücü ve yanındaki kız arkadaşı polis merkezine götürülürken, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ters yöne girdiği iddia edilen otomobilin savrularak karşı yönden gelen otomobile çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise yoldan geçenlerin yardıma koştuğu görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Şişli\'de Ters Yöne Giren Otomobil Kazaya Neden Oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Ters Yöne Giren Otomobil Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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