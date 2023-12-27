Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden Okmeydanı\'nda yapılan denetimde 8 kişi gözaltına alındı

ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Okmeydanı 'nda yapılan denetimde haklarında arama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Denetim sırasında bir miktar uyuşturucu madde yakalanırken, Kadın Destek Uygulaması ( KADES ) hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi Okmeydanı'nda 5 sabit noktada genel asayiş denetimi yapıldı. Toplam 130 polisin katıldığı denetimlerde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de yer aldı. Denetim, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından başladı. 14.00-17.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimlerde 284 araç, 148 motosiklet durdurulurken, yaya ve araç içerisindekilere yönelik toplam 834 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 5 kişi ile 3 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

90 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Denetime katılan trafik ekipleri tarafından araçlarında eksik bulunanlarla, muayenesi olmayan bir otomobil sürücüsüne toplamda 90 bin 247 lira ceza yazıldı. Denetimlerde ayrıca yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 8 kişi de gözetim altına alındı. Öte yandan denetimler sırasında Narkotik ekiplerinin araçlar içerisinde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

KADINLARA YÖNELİK 'KADES' BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise, kadınlara ve çocuklara yönelik 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi için KADES Bilgilendirme' çalışması yaptı. Ekipler 224 kadın ve çocuğa bilgilendirme yaparak KADES'le ilgili broşür dağıttı.