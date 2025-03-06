Sivas Katliamı Davası'nda Tahliye Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas Katliamı Davası'nda Tahliye Tepkisi

Laiklik Meclisi, zamanaşımı nedeniyle tahliye edilen 17 hükümlüyü kınadı, yargılamaları eleştirdi.

06.03.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Laiklik Meclisi, geçen günlerde Sivas Katliamı Davası'nda hapis cezası alan 17 hükümlünün zamanaşımı nedeniyle tahliye edilmesine tepki göstererek, "30 yıl boyunca zamana yayıla, ancak hiçbir şekilde laik cumhuriyete ve anayasal düzene yönelik bir kalkışma ve Gladyo yargılaması olarak ele alınmayan bu davaların sonuncusu da 14 Eylül 2023 tarihinde 'zamanaşımı' bahanesiyle düşürülerek, yargı tarihimize bir kara leke daha olarak kazındı" açıklamasını yaptı.

Geçen günlerde, Sivas Katliamı Davası'nda müebbet ceza alan 17 hükümlü, zamanaşımından dolayı tahliye edildi. Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları, mücadelelerinin yıllardır görmezden gelindiğine ilişkin açıklama yaptı. Tahliyelere, Laiklik Meclisi de bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde, sola karşı istikrarlı bir yargı pratiği olarak uygulanan 'örgütlü suç' kapsamı, faşist veya şeriatçıların yargılandığı çoğu davada olduğu gibi, Sivas Katliamı Davası'nda da uygulanmadı. Yine bu davada da katliam faillerine zamanaşımından yararlanma 'ödülü' sunularak, birçoğuna mahkümiyetten; mahküm olanlara ise kalan cezalarını çekmekten kurtulma yolu açıldı. Bunun sonucunda Sivas Katliamı'ndan hüküm giyerek ceza alanların sayısı iyice azaltıldı; kalanlarsa son günlerde benzer bahanelerle bir bir tahliye edilmeye başladı. 30 yıl boyunca zamana yayılan, ancak hiçbir şekilde laik cumhuriyete ve anayasal düzene yönelik bir kalkışma ve Gladyo yargılaması olarak ele alınmayan bu davaların sonuncusu da 14 Eylül 2023 tarihinde 'zamanaşımı' bahanesiyle düşürülerek, yargı tarihimize bir kara leke daha olarak kazındı.

Benzer birçok siyasi cinayet ve katliam davasında olduğu gibi, bir kaç tetikçiye yönelik 'kasten (adiyen) insan öldürme' davası olarak açılan Sivas katliamı ana davasında da sonradan açılan diğer davalarda da klasik yargılama(ma) yöntemleri ile failler korundu. Duruşmalar yıllarca havanda su dövülerek zamana yayılırken; 2005 yılında mevzuatımıza giren 'insanlığa karşı suç' tartışmaları ile de Gladyo'nun ve anayasal düzene karşı şeriatçı kalkışmanın üzeri iyice örtüldü.

"Büyük bir utanca daha imza atıldı"

Ancak, siyasi iktidarın 'yeni hukuku' bununla da yetinmedi. Anayasa Mahkemesi kararıyla geçtiğimiz günlerde kalan 23 failden 17'si daha tahliye edilirken, diğer 6 sanığın tahliyelerinin de yolda olduğu bilgisi verilerek büyük bir utanca daha imza atıldı. Açıktır ki 1993'teki kalkışma ile bugün hız kazanmış olan karşı devrim sürecinin hedefleri aynıdır. Onlarca yıldır toplumumuzun laiklik ve cumhuriyetle bağını kesmek için yapılan katliamlar ve işlenen cinayetlerde rol alanlarla bugün karşı devrim cephesinin unsurları aynı menzile doğru koşmaktadır.

1990'larda Sivas'ta, laik cumhuriyete yönelik yakılan karşı devrim fitili bugün ülkemizin üzerinde her an patlamaya hazır bir bomba olarak durmaktadır. Demokrasiyi ve anayasal düzeni tamamen ortadan kaldırarak, şeriat düzeni kurma aşamasına gelen bu bombayı etkisiz hale getirmek, karşı devrimi durdurabilmek ve bu emperyalist projenin gerçek sorumlularından hukuk önünde hesap sorabilmek için tüm yurttaşları laiklik mevziinde buluşmaya ve laiklik mücadelesine güç vermeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Sivas Katliamı, Sivas Katliamı, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yargı, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Katliamı Davası'nda Tahliye Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:27:58. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas Katliamı Davası'nda Tahliye Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.