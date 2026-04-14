Sivas Kellesi'ne Coğrafi İşaret Tescili

14.04.2026 17:02
Sivas Kellesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Tören, Sivas'ta gerçekleştirildi.

TÜRK Patent ve Marka Kurumu tarafından onay alan 'Sivas Kellesi' için hazırlanan tescil belgesi, törenle Sivas Ticaret Borsası'na verildi.

Sivas Valiliği, Ticaret Borsası, Oran Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğiyle 'Coğrafi İşaretlere Değer Katanlara Teşekkür Belgesi Takdim Töreni' gerçekleştirildi. Kentte bir otelde gerçekleştirilen törene; Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, il protokolü ve davetliler katıldı.

'SİVAS ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP'

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Vali Şimşek, "Kadim şehrimiz Sivas'ın kültürel mirasını, üretim geleneğini ve yerel değerlerini yaşatma, gelecek nesillere aktarma adına son derece anlamlı bir programı gerçekleştiriyoruz. Coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni kapsamında bir araya geldik. Sivas tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış köklü kültürü, güçlü üretim geleneği ve zengin birikimiyle Anadolu'nun önemli şehirlerinden birisidir. Bu mirasın en somut göstergelerinden bir tanesi de şüphesiz coğrafi işaretlerimiz ve ürünlerimizdir. Coğrafi işaretler bir ürünün yalnızca ait olduğu topraklarda anlamlı kılan özellikleri, yöreye özgü bilgi birikimini ve emeği temsil eder. Bu yönüyle sadece bir ekonomik değer değil, aynı zamanda kültürel kimliğimizin de önemli bir taşıyıcısı ve yansımasıdır. Bu çerçevede Sivas sahip olduğu doğal zenginlikler, iklim yapısı ve üretim kültürü sayesinde bu alanda önemli bir potansiyele sahiptir" dedi.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISI 22 OLDU

Bugüne kadar 22 ürünün coğrafi işaret alarak tescillendiği söyleyen Vali Şimşek, "Bu sayı Sivas'ın hem üretim gücünü hem de kültürel çeşitliliğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Takdim edeceğimiz coğrafi işaret tescil belgesi de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Özellikle yeni tescil edilen Sivas Kellesi güçlü coğrafi işaret portföyümüzün, şehrimizin gastronomi değerlerini daha da zenginleştirecek bir üründür. Coğrafi işaretli ürünlerimizin kültürel bir değer olmasının yanı sıra aynı zamanda birer turizm değeridir. Bu ürünlerin tamamı şehrimizin tanıtımına da büyük katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

'SİVAS GASTRONOMİSİ ÇOK ZENGİN'

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise "Sivas gerçekten çok zengin bir şehrimiz. Gastronomisi öne çıkan, değerleri öne çıkan illerimizden bir tanesi bu coğrafi işaret serüveniyle 22 tane coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Bu coğrafi işaretli ürünler Sivas'a ve potansiyeline yakışıyor. Biz patent ve marka kurumu olarak patent, marka ve tasarım tescilleri yapıyoruz. Ülkemizin milli teknolojilerini tescilliyoruz. Markaları tescil ederek, bunların dünyaya tanıtılması noktasında süreçleri başlatıyoruz. Coğrafi işaretin bunlardan farkı patent ve marka gibi bizim tescillerimiz şirketlere ve şahıslara yapılan tescillerdir ama coğrafi işaret tescilleri o bölgenin, o yörenin değerlerinin tescillenmesini sağlayan ürünlerdir. Amacımız; bu tescillerle birlikte sadece tescil olarak kalmasından öte başlatmış olduğumu projelerle bunların birer değer olarak katma değer oluşturması ve bölgemize geri dönüşler olması, üreticilerimizin bu üretimlerinde de bir gelir elde etmeleridir. Coğrafi işaret konusundaki asıl kahraman üreticilerdir. Bizler çalışmalarınızda her zaman yanınızdayız" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak tarafından Sivas Kellesi'nin tescil belgesi, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya'ya verildi.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: DHA

