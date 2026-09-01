Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde 1058 kişi Cumhuriyet Meydanı'nda aynı anda halay çekti - Son Dakika
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Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde 1058 kişi Cumhuriyet Meydanı'nda aynı anda halay çekti

Sivas Kongresi\'nin 107\'nci yıl dönümünde 1058 kişi Cumhuriyet Meydanı\'nda aynı anda halay çekti
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Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği ve Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda halay etkinliği düzenlendi. Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla havuz çevresinde halka oluşturan 1058 kişi aynı anda halay çekti.

SİVAS Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlama etkinlikler kapsamında 1058 kişi aynı anda Cumhuriyet Meydanı'nda halay çekti.

Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi tarafından halay etkinliği gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Geleneksel halk oyunlarının yaşatılması ve Sivas'ın kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen halay etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Meydanda bulunan havuzun etrafında halka oluşturan 1058 kişi, hep birlikte halay çekti. Etkinlik, hem katılımcılar hem de meydandaki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

'GELENEKSEL HALE GETİRİLDİ'

Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Şimşek, "Sivas Kongresi'nin 107'nci yılını şehrimizde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İlk etkinliğimiz 1058 kişilik 'Sivas Halayı'ydı. Bu etkinlik artık geleneksel hale getirildi. Çok büyük bir katılım vardı. Tüm Sivaslılar büyük ilgi gösterdi. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde 1058 kişi Cumhuriyet Meydanı'nda aynı anda halay çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde 1058 kişi Cumhuriyet Meydanı'nda aynı anda halay çekti - Son Dakika
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