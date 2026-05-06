Sivas'ta 1.18 Tonluk Boğa 435 Bin TL'den Satışta - Son Dakika
Sivas'ta 1.18 Tonluk Boğa 435 Bin TL'den Satışta

06.05.2026 01:00
Kurban Bayramı öncesi Sivas'ta 'Poyraz' isimli boğa, 1.18 ton ağırlığıyla 435 bin TL'ye satılmakta.

SİVAS'ta Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar piyasaya çıkmaya başladı. Merkeze bağlı Kumyurt köyünde besicilikle uğraşan Mehmet Kars'a ait 1 ton 180 kilogramlık ağırlığındaki 'Poyraz' isimli boğa, 435 bin TL'den alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Sivas'ta kurbanlıklar satışa çıkmaya başladı. Merkeze bağlı Kumyurt köyünde yaklaşık 40 yıldır büyükbaş yetiştiriciliğiyle uğraşan Mehmet Kars'a ait montofon cinsi Poyraz isimli boğa, iri yapısı ve kilosu ile görenlerin dikkatini çekiyor. Doğal ve kuru yem ile beslenen ve 1 ton 180 kilogram gelen boğa, satışa çıkarıldı. Şimdiden müşterilerin gözdesi haline gelen boğaya 435 bin TL fiyat biçildi.

'GÖRENLER HAYRAN KALIYOR'

Kurban Bayramı telaşının başladığını söyleyen Mehmet Kars, "Bayram yaklaşıyor, şu anda ahırımızda en normal hayvanımız bu. Biz bunu kuru yemle besliyoruz. Kendi ürettiğimiz yemlerle besliyoruz. Ağırlığı 1 ton 180 kilogram. Müşterilerimizin de gözdesi haline geldi. Görenler hayran kalıyor. Şu an bu tosunumuza 435 bin TL istiyoruz" dedi. Hayvanların iriliği konusunda küçükken sütle beslenmesinin önemli olduğunu belirten Kars, "Bu hayvanları buzağı iken emzirmek çok önemli. Ben uygun yaşına gelene kadar buzağıyı emziririm" diye konuştu.

Çiftlik işletmecilerinden Serhat Kars ise "Hayvanımız tamamen doğal yemlerle beslenmiştir. Poyraz'ın bir hayli talibi var. Poyraz'ı tartarken oldukça zorlandık. Hayvan kantara sığmadı. Ben bunu kamyona yükleyip, büyük kantara götürüp tarttırdım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

23:09
22:45
22:31
22:14
21:03
20:58
20:56
20:56
17:33
17:19
