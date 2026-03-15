Sivas\'ta Aile İçi Katliam

SİVAS'ta U.B.Y. (15), evde tartıştığı babası Süleyman Yurdakul (50) ile ağabeyi Mehmet Yurdakul'u (24) tabancayla vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan babaannesi Neziha Yurdakul (70) ise yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 38'inci sokakta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan Pınar Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan baba Süleyman Yurdakul ve oğulları Mehmet Yurdakul ve U.B.Y. arasında iftar saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, U.B.Y., evde bulunan tabanca ile ağabeyi Mehmet ve babası Süleyman Yurdakul'u vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay esnasında evde bulunan ve vücudunun çeşitli yerine kurşun isabet eden şüphelinin babaannesi Neziha Yurdakul ise yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ile oğulun cenazesi ise otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayın şüphelisi U.B.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği olay ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada "15.03.2026 Pazar günü saat 19.15 sıralarında ilimiz merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde silahla yaralanma olduğu ihbarı alınmıştır. Olay yerine ulaşan emniyet ve sağlık ekiplerimiz, baba S.Y. (50), oğul M.Y. (24) olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, babaanne N.Y.'nin ise yaralandığını belirlemiştir. Olayın faili olan suça sürüklenen çocuk U.B.Y (15) emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.