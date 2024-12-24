Sivas'ta Eşinin Ölümü Sonrası Gözaltına Alınan T.Ö. Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Sivas'ta Eşinin Ölümü Sonrası Gözaltına Alınan T.Ö. Adliyeye Sevk Edildi

Sivas\'ta Eşinin Ölümü Sonrası Gözaltına Alınan T.Ö. Adliyeye Sevk Edildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde eşinin ölümünden sonra gözaltına alınan T.Ö., emniyet sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili şiddet iddiaları gündeme geldi.

24.12.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sivas'ın Suşehri ilçesinde eşinin ölümünün ardından gözaltına alınan T.Ö., emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi. Polis sorgusunda eşinin ölümüyle ilgisi olmadığı yönünde ifade veren T.Ö.'nün savcılıktaki işlemleri sürüyor.

'GONCA'YI DÖVÜP, TAŞLA ELLERİNİ EZDİ' İDDİASI

Diğer yandan Gonca Özdemir'in İstanbul'da yaşayan annesi Güldeniz Yılmaz, olayın ardından ilçeye gelerek Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. İfadesinde damadı T.Ö.'nün sık sık kızına şiddet uyguladığını belirten Yılmaz, kızının eşiyle 17 yıldır evli olduğunu, defalarca şiddet gördüğünü, tecavüze uğradığını, damadının kızını çocuklarını öldürmekle tehdit etmesi nedeniyle hiçbir zaman şikayetçi olamadığını söylediği öğrenildi. Yılmaz'ın ayrıca ifadesinde; T.Ö.'nün olaydan 3 gün önce kendisini telefonla arayarak, kızı Gonca'yı baraja götürüp dövdüğünü, ellerini taşla ezdiğini ve boğazına bıçak dayadığını, kendisine 400 bin TL vermemesi halinde öldüreceğini söylediğini anlattı. Damadının uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen Yılmaz, gördüğü halüsinasyonlar nedeniyle kızının altınlarını satıp, başkalarına yedirdiğini iddia ettiğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Politika, Suşehri, 3-sayfa, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Eşinin Ölümü Sonrası Gözaltına Alınan T.Ö. Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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