Sivas\'ta Hayvanseverler Sokak Köpeklerinin Kısırlaştırılması İçin Çağrı Yaptı

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SİVAS'ta bir grup hayvansever, düzenledikleri basın açıklaması ile sokak köpekleri için 'kısırlaştırma' çağrısı yaptı.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Bir Can Bir Nefes Derneği, hayvanseverler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'nda sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için basın açıklaması yaptı. Hayvanseverler ayrıca ellerinde 'Sokaktaki dostuma dokunma', 'Önce bizleri öldürmeniz gerekir', 'Katliam çözüm değil' yazılı dövizler taşıdı.

'BİR İNSANLIK SUÇUDUR'

Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Nurten Tezer, "Milyonlarca hayvanın olmayan bakımevlerine toplanacağı, 1 ay içinde sahiplenilmeyen hayvanların öldürüleceği gibi törelerimize, inançlarımıza, bilime, uluslararası sözleşmelere ve insani erdemlere ters bir girişimin açıklamaları yapılıyor, buna tepkiler çığ gibi büyüyor. 14 bin yıldan beri bizimle yaşayan can dostlarımızla ilgili olarak bilimsel çözüm önerilerini görmezden gelerek, hayvan hakları savunucularından veteriner hekimlerimize, hukukçulara, bilim insanlarına, yaşlı-genç tüm insanlarımıza ağır bir travma yaşatacak katliam girişimini gündeme getirmek bile bir insanlık suçudur" dedi.