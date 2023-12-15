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Sivas'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki - Son Dakika
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Sivas'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Sivas'ta AK Parti Gençlik Kolları ile Sivas Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Üyeler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü ve açıklama yaptı. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, mazlumun yanında ve zalimin karşısında durmayı insani bir zorunluluk olarak gördüklerini belirtti ve Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı duracaklarını vurguladı.

Sivas\'ta İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına tepki
15.12.2023 - 16:46,  Güncelleme: 17:01
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Sivas'ta AK Parti Gençlik Kolları ile Sivas Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen üyeler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, mazlumun yanında ve zalimin karşısında durmayı insani bir zorunluluk addeden sorumluluk bilinciyle her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran bir duruş sergilediklerini belirtti.

Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalmadıklarını vurgulayan Sakarya, "AK Gençlik olarak bu soykırıma 'dur' demek ve bir farkındalık oluşturmak için protestolarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze halkının haklılığının dünyada kabul edileceği, gaddar İsrail'in tek başına kalıp bu vahşice katliama son vereceği güne kadar "Daha adil bir dünya mümkün" diye haykırmaya devam edeceklerini belirten Sakarya, şunları kaydetti:

"Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz, Türkiye'nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak uluslararası değerlere bağlılığın sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin, eli kan kokan bebek katillerinin ve onların tüm destekçilerinin dimdik karşısında, küresel güçlerin uyguladığı bütün engelleri aşmaya çalışan Filistinlilerin yanındayız. Tüm genç arkadaşlarımızla birlikte vicdan sahibi herkesi Filistin etrafında, ortak bir gayede kenetlenmeye davet ediyoruz."

Etkinliğe Sivas Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Selman Devecioğlu da katıldı.

Kaynak: AA
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