Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle 906 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle 906 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Sivas\'ta Kar Yağışı Nedeniyle 906 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle şehir genelinde 906 köy ve mezra ulaşıma kapandı. Sivas-Malatya kara yolunun da kontrollü olarak kapatıldığı bildirildi. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

25.11.2024 10:18  Güncelleme: 10:20
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SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 906 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Sivas- Malatya kara yolu kontrollü olarak ulaşıma kapatılırken, araçlar Ulaş ilçesinde bekletildi.

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. İl genelinde gün boyunca devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle şehirler arası yollarda ulaşım aksarken, kırsaldaki birçok yerleşim yerine ulaşım kesildi.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI

Ekiplerin gün içerisinde yaptığı yoğun çalışmalara rağmen kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapandı. İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 906 yerleşim yerinin ulaşıma halen kapalı olduğu bildirildi. İl Özel İdare ekipleri, ilin genelinde kapalı olan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının bugün itibarıyla etkisini kaybetmesiyle çalışmaların daha sağlıklı yürütüldüğü belirtildi.

ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM AKSADI

Öte yandan yağış ve tipinin devam ettiği gece saatlerinde şehirler arası yollarda ulaşım aksadı. Malatya'nın Hekimhan ilçesi yakınlarındaki Abdalboğan mevkisinde yolun tipi nedeniyle ulaşıma kapanması sonucu gece saatlerinde 150 civarında araç mahsur kalırken, ekiplerin çalışmasıyla yol açıldı. Sivas-Malatya kara yolu güzergahında kar ve tipinin yoğunluğu nedeniyle yol kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı. Bu yöne gidecek araçlar, Ulaç ilçesi girişinde bekletildi. Yolun kapalı olması nedeniyle ilçe merkezinde araç yoğunluğu oluştu. Yolda bekletilenler için ilçedeki kamu kurumlarının misafirhaneleri ve dinlenme tesisleri kullanıma açıldı. Sivas- Erzincan kara yolu Kızıldağ mevkisindeki yağış ve tipi nedeniyle yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 5'E DÜŞTÜ

Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte hava sıcaklığında da düşüş görüldü. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre; kar yağışının bölgede yarından itibaren yeniden etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle 906 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

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