Sivas'ta Okullara Saldırı İddiası: 17 Yaşındaki Öğrenci Gözaltında

15.04.2026 22:53
Sivas'ta, okullara saldırı yapılacağı şeklinde paylaşımlar yapan 10. sınıf öğrencisi E.A. gözaltına alındı.

SİVAS'ta, sanal meydada kentteki okullara saldırı düzenleneceği yönünde paylaşım yaptığı belirlenen 10'uncu sınıf öğrencisi E.A. (17) gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılardan sonra bazı sosyal medya hesaplarında Sivas'taki okullara yönelik saldırı olacağına dair paylaşımlar yapıldığı iddiası üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada sanal medya platformunun sohbet kanalında 'Bufalo58' kullanıcı ismi ile 'Yarın Sivas'ta yeni bir haber duyacaksınız' paylaşımının sosyal medyada dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası paylaşımı yapan kullanıcının 10'uncu sınıf öğrencisi E.A. olduğu belirlendi. Şüpheli ikamet ettiği adreste gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği konuyla alakalı resmi sanal medya hesabından basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "15.04.2026 Çarşamba günü, bazı sosyal medya hesaplarında ilimizde okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde meydana gelen menfur saldırıların ardından, Valiliğimizce söz konusu paylaşımlar büyük bir hassasiyetle ve titizlikle değerlendirilmiş; Emniyet birimlerimiz tarafından derhal inceleme ve araştırma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce kısa sürede belirlenmiş; 2009 doğumlu 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan E.A. ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada dolaşan ve halkımız arasında korku ve paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlar ile ses kayıtlarına itibar edilmemesi; yalnızca Valiliğimizce yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur. İlimizde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlerini sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Sivas, Son Dakika

