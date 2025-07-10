Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
M.I. (45) yönetimindeki 34 HPS 209 plakalı otomobil ile E.K. (37) idaresindeki 34 MKM 546 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki K.Y.I. (39), A.E.I. (7) ve F.C. (37) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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