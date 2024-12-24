Sivas\'ta Yolcu Otobüsü ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı

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SİVAS'ta yolcu otobüsüyle cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Sivas- Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Erzurum yönüne giden M.G. yönetimindeki 34 KRG 424 plakalı yolcu otobüsüyle Ö.K. idaresindeki 34 N 2627 plakalı cip, çarpıştı. Kazada cip sürücüsüyle yanındaki K.K. ve C.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.