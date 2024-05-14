Siverek'te yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağmur sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı adeta görsel şölen oluşturdu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 gün etkili olan yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Yağmur sonrası ilçeye bağlı Karpuzcu Mahallesi'nde gökyüzünde beliren gökkuşağı yeryüzünde açan çiçeklerle birlikte adeta görsel şölen oluşturdu.
O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamarasıyla görüntülendi.
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