Sivil Toplum Kuruluşlarından Gazze\'ye Yardım GemiSine Kınama

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği öncülüğündeki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Gazze'ye insani yardım götüren Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait "Conscience" gemisine Malta açıklarında insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesini kınadı.

Fatih'teki bir otelde toplanan STK temsilcileri adına Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneğinin Medya ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Kubilay Karadeniz, basın açıklaması yaptı.

Gazze'ye yardım filolarının çıkarılmaya devam edileceğini vurgulayan Karadeniz, "Dünya devletleri ve uluslararası örgütlerin sessizliği ve eylemsizliği bu soykırımın giderek büyümesine sebep olmuş, geldiği süreçte soykırımı durdurmaktan ziyade ne yazık ki kınama metinleri yayınlamanın ötesine geçilememiştir. Hal böyleyken sivil vicdanın sesi olmak amacıyla Avrupa'dan, Türkiye'den, Asya'dan aktivistler birçok farklı bölgeden bir araya geldiler, ablukayı kırmak için özgürlük filosunu kurdular." dedi.

Karadeniz, 2006 yılından beri Gazze'de insanlık dışı ablukayı kırma misyonuyla filolar düzenleyen Özgürlük Filosu Koalisyonunun farklı zamanlarda 16 kez insani aktivizm operasyonu düzenlediğini aktararak, "Mavi Marmara Gemisi de bu misyonun bir parçasıyken, bundan 5 gün önce işgalci İsrail'in Malta açıklarında 2 dronla saldırdığı vicdan gemisi de bu misyonun bir parçasıydı." ifadesini kullandı.

Dünyanın vicdanlı insanlarının bir araya gelerek 577 gündür devam eden soykırıma karşı insanlık dışı ablukayı kırmak üzere gemiler hazırladığını dile getiren Karadeniz, "Bu gemilerin tek amacı vardı, insanların vicdanlarının sesi olmak. Aralarında 12 farklı ülkeden kurumu ve 60 farklı uluslararası aktivistleri barındıran Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'deki ablukayı kırmak ve acil insani yardım koridoru oluşturmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Tunus'tan yola çıkmıştı." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından konuşan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Songür ise İsrail'in artık Avrupa'da da bir sorun haline geldiğini söyledi.

Saldırıya uğrayan yardım gemisinin elektriklerinin kesilerek erişiminin engellendiğini belirten Songür, "Şunu açık ve net söylemekte fayda var artık. Bu saldırının İsrail tarafından yapılıp yapılmadığını tartışmıyoruz. Amerika'nın desteğiyle İsrail tarafından yapılmış bir saldırıdır. Bu konuda eminiz ama buradaki asıl mesele şudur: Bu saldırı, Filistin'in sınırlarına 2 bin kilometre mesafede Avrupa'nın göbeğinde yaşandı. Artık Filistin, Orta Doğu'nun bir meselesi değildir. Artık İsrail terörü, Avrupa'nın da bir meselesidir. Avrupa limanlarındaki hiçbir gemi artık güvende değildir." değerlendirmesini yaptı.

Basın açıklaması, gemide saldırı sonrası yaşananların izletilmesiyle son buldu.