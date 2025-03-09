Siyasi Etkinlikler ve Protestolar İstanbul'da Düzenleniyor - Son Dakika
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Siyasi Etkinlikler ve Protestolar İstanbul'da Düzenleniyor

Bugün İstanbul ve diğer şehirlerde çeşitli siyasi etkinlikler ve protestolar gerçekleştirilecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın katılacağı 8 Mart mitingi, Suriye'deki olaylar için yapılacak protestolar ve CHP'nin yurt gezileri dikkat çekiyor.

09.03.2025 10:09  Güncelleme: 12:17
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11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da Musa Anter Parkı'nda düzenlenecek 8 Mart mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ VAN)

12.00 - 20.30 - CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde yurt gezileri kapsamında Adana ve Antalya'da partililerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA - ANTALYA)

12.30 - Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yaşanan "katliamlar", Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Hekimler, "Geleneksel Büyük Yürüyüşü" Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden Kadıköy İskele'ye gerçekleştirip, basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Manisa İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

14.00 - 16.30 - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve beraberindeki bir grup milletvekili, Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yaşananlar nedeniyle Hatay'da vatandaşlarla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ARSUZ - DEFNE)

15.00 - Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yaşanan "katliamlar" Kolej Meydanı'nda protesto edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - Alevi Bektaşi Federasyonu, "Suriye'de Alevi katliamı var" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

18.00 - Hukukçular tarafından kurulan " Ümit Özdağ'a Özgürlük Platformu", Silivri Cezaevi önündeki Zafer Otağı'nda basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.19 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek iftar programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Siyasi Etkinlikler ve Protestolar İstanbul'da Düzenleniyor - Son Dakika

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