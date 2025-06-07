Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... İyi Parti, Saadet Partisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... İyi Parti, Saadet Partisi'ni Ziyaret Etti

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07.06.2025 12:44
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Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... İyi Parti, Saadet Partisi\'ni Ziyaret Etti
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Genel İdare Kurulu Üyesi Emel Bilenoğlu ve Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanı Yiğitcan Yıldırım'dan oluşan İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi'ne ziyarette bulundu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, "İsrail ile ilişkilerin derhal kesilmesi lazım. Büyükelçiliğin kapatılması lazım. Gemilerin durdurulması lazım" dedi. İYİ Partili Ulusoy, İsrail'in terör devleti olduğunu ve insanları yerlerinden ettiğini belirterek, "Buna bağımsız dünya şu an müsaade ediyor olabilir ama mahşeri vicdan müsaade etmeyecek" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Genel İdare Kurulu Üyesi Emel Bilenoğlu ve Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanı Yiğitcan Yıldırım'dan oluşan İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi'ne ziyarette bulundu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, "İsrail ile ilişkilerin derhal kesilmesi lazım. Büyükelçiliğin kapatılması lazım. Gemilerin durdurulması lazım" dedi. İYİ Partili Ulusoy, İsrail'in terör devleti olduğunu ve insanları yerlerinden ettiğini belirterek, "Buna bağımsız dünya şu an müsaade ediyor olabilir ama mahşeri vicdan müsaade etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Betiye Ekinci ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İsmail Furkan Öztürk'ten oluşan Saadet Partisi heyeti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Genel İdare Kurulu Üyesi Emel Bilenoğlu ve Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanı Yiğitcan Yıldırım'dan oluşan İYİ Parti heyetini Genel Merkez'de ağırladı.

Gazzeli kadının yaptığı kurabiye ikram edildi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Güneş, heyete ikram ettikleri kurabiyenin bir özelliği olduğunu ve kurabiyeyi Türkiye'de yaşayan bir Gazzeli kadının yaptığını ve diğer partilere yapılan ziyaretlerde de çikolata yerine bu kurabiyenin götürüldüğünü belirtti. Güneş, kurabiyeyi yapan Gazzeli İsraa Alhalabi'nin mektubunu okudu. Mektupta şunlar kaydedildi:

"Ben Israa. Gazze'liyim. Şu an Türkiye'de yaşıyorum. Ama ruhum, kalbim, aklım hala Gazze sokaklarında, yıkılmış evlerde, yokluk içindeki sofralarda. Bizim memleketimizde her bayram, evlerimizi tarçın ve hurma kokusu sarar. Çünkü Ka'ke yaparız. Bu kurabiye, bizim için sadece bir tatlı değil. Bayramın, dayanışmanın, evlatlarımızla geçireceğimiz huzurlu bir günün habercisidir. Annem yapardı, ben de çocuklarımla birlikte yapardım. Ama bu bayram Ka'ke pişmedi Gazze'de. Çünkü un yok. Çünkü fırın yok. Çünkü çocuklar yok. Çünkü artık evler yok. Bayramlık elbise giyemeyen, bayram namazına gidemeyen; sadece mezar taşına sarılıp 'Bayramın mübarek olsun' diyebilen insanların şehridir artık Gazze.

Ben bu bayram Ka'keyi Gazze'de yapamadım. Ama sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bizi unutmayın istedim. Bu kurabiyeyi Gazze'den gelmiş kadınlar ve ben sizler için hazırladık. Her birinde memleketimin acısı, direnişi ve umudu var. Bu bayram vesilesiyle, bizleri hatırlayıp, sofralarınıza Gazze'nin hatırasını taşıdığınız için teşekkür ederim. Her zaman mazlumları hatırlamanız dileğiyle. Kalplerimiz bir, dualarımız bir olsun."

"İsrail bir terör devleti"

İYİ Partili Ulusoy, "İsrail tam bir terör devletidir. İnsanları evinden, barkından ediyor. Durmadan yerleşimci politikasıyla adım adım bir yandan Gazze'yi bir yandan Batı Şeria'yı işgal ediyor. Buna bağımsız dünya şu an müsaade ediyor olabilir ama mahşeri vicdan müsaade etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Güneş, "Dünya emperyalizmiyle Müslüman ülkeler ve Türkiye'nin tavırları hepsi örtüşüyor. Günü kurtarmak için hareket ettiklerini görüyoruz. İsrail ile ilişkilerin derhal kesilmesi lazım. Büyükelçiliğin kapatılması lazım. Gemilerin durdurulması lazım" diye konuştu.

"Eleştiri normal ama hakaret neyin nesi"

Türkiye'de işsizliğin, rüşvetin had safhada olduğunu belirten Güneş, "Tarım kriz içerisinde. En ufak bir afette, tabiat olaylarında çiftçinin durumu oldukça zor durumda" dedi. Bütün bunları alt alta koyduğunda Türkiye için endişe duyduğunu belirten Güneş, tüm siyasi partilere üslup ile ilgili çağrıda bulundu. Güneş, "Benim sizi eleştirmem gayet normal. Sizin beni eleştirmeniz gayet normal. Ama hakaret neyin nesi? İnsanlara tepeden bakmak neyin nesi? Bir daha kapıyı açmayacak şekilde bu sözler neyin nesi? Bunların düzelmesi lazım ki biz kendimize gelelim" dedi.

Ulusoy, "Trump çıktı dünyanın gözü önünde 'Ben Gazze'yi tatil köyü yapacağım' dedi. Siyasi iktidardan bu noktada bir tavır, bir eleştiri, bir şey duyabildik mi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlenenlere yönelik açıklamalarını anımsatan Güneş, "Şu anda evlenmek zor, boşanmak kolay hale geldi. Gençler yuva kurmaktan korkar hale geldi" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... İyi Parti, Saadet Partisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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