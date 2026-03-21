Siyasi Partiler Bayramlaştı
Siyasi Partiler Bayramlaştı

21.03.2026 15:59
İYİ Parti, DEM Parti ve CHP heyetleri bayramlaştı; ekonomik kriz ve kardeşlik mesajları verildi.

İYİ PARTİ VE DEM PARTİ'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET

AK Parti heyeti daha sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz başkanlığındaki heyeti kabul etti. İYİ Partili Yılmaz, siyasetin zor bir iş olduğunu ve hakkıyla yapılması gerektiğini dile getirerek, "Hep birlikte ülkenin daha iyi olması için, daha iyi şartlar için, gençlerimiz, ailelerimiz, emeklilerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için çalışacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bir ülke bırakmakla mükellefiz" dedi.

AK Parti'li Belgin Uygur ise 25 yıl boyunca milletin hem hak ve özgürlükleri için hem de refah düzeyi için birçok eser ve hizmeti hayata geçirdiklerini, hem ülke hem de milletin güvenliği için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

AK Parti heyeti ardından DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu başkanlığındaki heyeti kabul etti. DEM Parti'li Mutlu, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin, "Yakın zamanda Meclis Komisyonu'nun açıkladığı bir rapor oldu. Bu raporun eksiklikleri olmakla birlikte 6 ve 7'nci maddesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun bayram sonrası hayata geçmesi için çaba göstermemiz gerekiyor. İktidar partisinin de yapacağı şey budur. İki bayram arası annelerimize, halklarımıza gerçek bayram yaşatalım diye gayret etmek gerekiyor. Temelde hedefimiz Türkiye'ye demokrasinin yerleşmesi, Kürt sorununun çözümü" diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ UYGUR: KARDEŞLİK İÇİNDE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti'li Belgin Uygur ise komisyon raporunun süreç için bir yol haritası ortaya koyduğunu belirterek, "Çatışmaların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz kadimden beri bütün farklılıklarımızla, bütün renklerimizle, hayat tarzlarımızla bir arada yaşayan, kız alıp kız veren, barış içinde yaşayan bir medeniyetin mensuplarıyız. Demokratik standartların, hak ve özgürlüklerin en yüksek noktada olması bizim de siyasetimizin merkezinde. Bizim meselemiz kardeşlik ve dayanışma içinde yaşayan bir Türkiye. Hem anayasada hem kanunlarımızda suçluların tanımı yapılmış; bu noktada yargımız değerlendirecek. Biz, milletimizin hassasiyetlerini göz önünde tutarak her bir ferdin huzurunu sağlama noktasında irade koyan bir Türkiye olarak farklılıklarımızla bundan sonraki süreçte de bir, beraber, kardeşlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ VE MHP'DEN CHP'YE ZİYARET

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz başkanlığındaki heyeti ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyeti kabul etti. CHP'li Yavuzyılmaz, İYİ Parti ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin derin bir ekonomik krizin içinde olduğunu belirterek, "Bir genç şu anda bir araba almayı hayal edemiyor. Bir ev almayı hayal edemiyor. Evlenmeyi hayal edemiyor. Evlenecek olsa çocuk yapmaya cesaret edecek durumda değil. Ekonomik krizin altında ezildikçe eziliyor" dedi.

İYİ Partili Yılmaz ise "Türkiye'yi bu ekonomik krizden kurtaracak planları, programları yok. Üç yıldır yoğun bir program uygulanıyor. ya da uygulandığını söylüyorlar ama enflasyon hala 30'lu rakamlarda. Önümüzdeki 6 ayda bu ekonomi düzelmeyecek. Maalesef bu konuların üstüne gidilmesi lazım. Şartlar öyle ağır hale geldi ki şimdi bir emeklinin bir öğrenci okutması mümkün değil. veya bir çalışanın çocuğunu okutması mümkün değil. Üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ DURMAZ: BU BAYRAM BURUK GEÇTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafında yaşanan savaşların ülkeye yansımaları olduğunu söyleyerek, "Petrol fiyatlarındaki artış bütün dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkilemeye devam ediyor. Son 30 yılda dünyada meydana gelen savaşların yarıdan fazlası bizim coğrafyamızda meydana gelmiş ve ister istemez biz bunlardan etkileniyoruz. Umut ederiz ki en az hasarla buradan çıkalım. Bu bayram tabii biraz da buruk geçti. Etrafta yaşanan savaşlar ve masum insanların katledilmesi elbette hepimizi üzdü. Bu bayram en başta bu zulümlerin bitmesine ve içeride de kardeşlik hukukumuzun birlik ve beraberliğimizin tahkim edilmesine, pekiştirilmesine vesile olur" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz da MHP'li Durmaz'ın, 'Bayram buruk geçti' sözlerine katıldığını ifade ederek, "Buna katılmamak mümkün değil. Hem ekonomik kriz bağlamında hem de adalete susamışlık bağlamında bir burukluk var" dedi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 16:24:40.
