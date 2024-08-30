Siyasi Partilerden 30 Ağustos Mesajları...

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(ANKARA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde siyasi partilerin genel başkanları kutlama mesajları yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), sosyal medya hesabından Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. O mesajlar şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Türk'ün gerçek kurtuluş güneşi, 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün parlaklığıyla doğacaktır..." Yüce Türk ordusunun ve büyük Türk milletinin tek yumruk olduğu şanlı varoluş destanımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun... Bir milletin topyekün şahlanışına öncülük eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizin hedefine ulaştığı Büyük Zaferimizin 102. yaşı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum."

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: "Tarih yazan tarihler vardır. O tarihlerden birindeyiz. Cumhuriyetimizin tarihini, egemenliğimizin tarihini, bu toprakların Aziz Milletimiz için kalıcı bir vatan olmasının tarihini yazan tarihteyiz. Milletimizi yalnız top yekün işgalden ve bir başka ülke esaretinden değil, keyfiyetin esaretinden, bir zümrenin, bir sınıfın esaretinden, cehaletin esaretinden, basiretsizliğin esaretinden kurtaran, talihi yırtan bir kahramanlığın, kurtuluşun adı, kuruluşun parolası olmuş bir zaferin yıldönümü bugün. Bu vesileyle bu kıymeti anlayan her bir fert için, bugün bu zafer sayesinde varlığını sürdürdüğü için zafere, zaferi kazanan yiğitlere minnet duyan herkes için bayram. Bayramımız kutlu olsun. Bu bayram gününe ermemizi sağlayan isimli isimsiz nice kahramanlarımızı, Aziz Şehitlerimizi, zaferin ve mücadelenin büyük kumandanı Aziz Atatürk'ü, kurmay heyetini, cephe gerisinde Milletimizin zaferi için kah çorap örüp cepheye gönderen kah avuç açıp dua eden vefakar insanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Aziz milletimizin, birliğin ve istiklale olan inancın gücüyle kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu olsun. Bütün imkansızlıklara rağmen vatan için mücadele veren, bu büyük zaferin kazanılmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "30 Ağustos; sadece bir zafer değil, aynı zamanda Türk milletinin yeniden doğuşudur, bağımsız yaşama irademizin yedi düvele ilan edilişidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Ben Türk'üm, onurum üzerinde yaşadığım toprak, bayrak ve vatanımdır. "Ben Türk'üm, onurum üzerinde yaşadığım toprak, bayrak ve vatanımdır. Dünya var oldukça gözlerde ışık, kalplerde İstiklal aşkı, dudaklarda Mustafa Kemal Atatürk'ün adı hep yaşayacaktır. Ben Türk'üm, Atatürk'ün izinde Türk Milliyetçisiyim ne Türklüğümü unuturum ne de vatan için verdiğim sözü. 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun."

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. 30 Ağustos tarihinde, Şanlı ordumuzun büyük bir azimle elde ettiği zaferi, üzerinden geçen 102. yılında gururla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan kutlu zafer, ulusumuzun özgürlüğe olan sarsılmaz inancını ve gücünü ortaya koymuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha gururla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

TİP'ten yapılan açıklamada, "Emperyalist işgalcilere karşı başlattığı direnişi zafere taşıyan yoksul Anadolu halkını ve bağımsızlık mücadelesine öncülük eden Meclis iradesini selamlıyor, Mustafa Kemal Atatürk ile mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Saray 'a, işgalcilere ve işbirlikçilere karşı mücadelemiz yine zaferle taçlanacak" ifadesine yer verildi.