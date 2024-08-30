Siyasi Partilerden 30 Ağustos Mesajları...

(ANKARA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde siyasi partilerin genel başkanları kutlama mesajları yayınladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), sosyal medya hesabından Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. O mesajlar şöyle:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Türk'ün gerçek kurtuluş güneşi, 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün parlaklığıyla doğacaktır..." Yüce Türk ordusunun ve büyük Türk milletinin tek yumruk olduğu şanlı varoluş destanımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun... Bir milletin topyekün şahlanışına öncülük eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizin hedefine ulaştığı Büyük Zaferimizin 102. yaşı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum."
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: "Tarih yazan tarihler vardır. O tarihlerden birindeyiz. Cumhuriyetimizin tarihini, egemenliğimizin tarihini, bu toprakların Aziz Milletimiz için kalıcı bir vatan olmasının tarihini yazan tarihteyiz. Milletimizi yalnız top yekün işgalden ve bir başka ülke esaretinden değil, keyfiyetin esaretinden, bir zümrenin, bir sınıfın esaretinden, cehaletin esaretinden, basiretsizliğin esaretinden kurtaran, talihi yırtan bir kahramanlığın, kurtuluşun adı, kuruluşun parolası olmuş bir zaferin yıldönümü bugün. Bu vesileyle bu kıymeti anlayan her bir fert için, bugün bu zafer sayesinde varlığını sürdürdüğü için zafere, zaferi kazanan yiğitlere minnet duyan herkes için bayram. Bayramımız kutlu olsun. Bu bayram gününe ermemizi sağlayan isimli isimsiz nice kahramanlarımızı, Aziz Şehitlerimizi, zaferin ve mücadelenin büyük kumandanı Aziz Atatürk'ü, kurmay heyetini, cephe gerisinde Milletimizin zaferi için kah çorap örüp cepheye gönderen kah avuç açıp dua eden vefakar insanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Aziz milletimizin, birliğin ve istiklale olan inancın gücüyle kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu olsun. Bütün imkansızlıklara rağmen vatan için mücadele veren, bu büyük zaferin kazanılmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."
HKP de, "30 Ağustos'u kutlamak demek; ABD-AB emperyalist haydutlarına ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadele etmek demektir" başlıklı açıklama yayınladı. Açıklamada, "Tüm dünya halklarına umut olan, mazlum halkların yenilmez, yıkılmaz, defedilemez sandıkları emperyalist haydutların yenilebileceği, yıkılabileceği, işgal ettikleri topraklardan gönderilebileceği inancını doğuran, mazlum halkların önderlerine örnek ve ışık olan 30 Ağustos Büyük Zafer'imizin 102'inci yıldönümü tüm halkımıza kutlu olsun" denildi.
Atatürk'ün, "Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur. Ulusların tutsaklığı üzerine kurulmuş kurumlar her yanda yıkılmaya mahkumdurlar" sözü anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizi ABD emperyalist haydudunun isteği doğrultusunda en az üç parçaya bölmeye, halkımızı ABD ve AB emperyalistlerine köle etmeye yeminli AKP'giller de yıkılmaya mahkumdurlar. İnsan soyunun baş düşmanı Amerikan haydudunu, emperyalist haydutlara insanlıklarını gönüllüce satan yerli işbirlikçileri, yerli hainleri, halkımızı 1400 yıl önceki karanlığa hapsedecek ortaçağcı gericileri tıpkı kuvayimilliyeci atalarımızın yaptığı gibi bir kez daha geldikleri gibi göndereceğiz. 102 yıl önce kuvvacı atalarımızın canlarını ortaya koyarak elde ettikleri ulusal kurtuluşu nihai sonucuna ulaştırıp sosyal kurtuluşla taçlandıracağız. İşte o zaman bir daha geriye dönüş olmayacak, bir daha bu hainler, satılmışlar hileyle, oyunlarla ülkemizi ele geçiremeyecekler. Çünkü bu hainler güruhunun kökü kazınmış olacak, sosyal kurtuluşun nuru halk düşmanı hainler ittifakının taçlarını, tahtlarını, saraylarını yakıp kavuracak. Bu vatan düşmanları gönderildikleri tarihin karanlık sayfalarından aydınlığa çıkamayacaklar."
TKP ise "Yeni zaferler emekçi halkın olacak" başlıklı açıklama yayınladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bir yanda ülkenin dört bir yanındaki işgal ordularını görüp kurtuluşu onlardan umanlar vardı. İngiliz, Fransız ve İtalyan işgalcilerine bakıp kendi kurtuluşunu bu üniformalarda gören hainler… Vahdettin'i, Damat Ferit'i, saltanat ve hilafet düşkünleri bu saftaydı, unutmadık. Bir yanda ise yoksul Anadolu halkı, halkımız vardı… İşgali ve ihaneti gördüler, dayandılar. Bu safta öne atılan Mustafa Kemal'i, onun önderliğinde işgalcilere karşı direnen yoksul halkımızı unutmadık. Ülkesi işgal altındayken yola düşen TKP militanlarını, bu yolda kaybettiğimiz yoldaşlarımızı, unutmadık… 30 Ağustos halkımızın işgalcilere, işbirlikçilere, saraya, hilafet ve saltanat düşkünlerine vurduğu tokatın en şiddetlilerinden biriydi. En çok da bu nedenle, kutlu olsun.
Peki, şimdi aradan 102 yıl geçti ve zaferden geriye ne kaldı? Ülkemizin dört bir yanı, yerli ve çok uluslu şirketlerin işgali altında. Topraklarımızda dünyanın en büyük terör örgütü NATO'nun üsleri, ABD askerleri bulunuyor. 102 yıl önce başaramadıklarını işbirlikçiler eliyle, patronlar eliyle ve onların temsilcisi olan düzen partileri eliyle başardılar. Aradan geçen 102 yılın ardından şimdi bir kez daha, bize bir zafer gerek. Bunun için Cumhuriyet'i bir daha yıkamayacakları şekilde, eşitlik ve özgürlük temelinde yeniden kurmaya ihtiyacımız var. Şimdi sıra bunun için öne atılmakta. Bugün ikiyüzlü ve riyakarca 30 Ağustos'u kutlayacak olanlar bilsinler, bu zafer günü hakkıyla, emekçi halkımız Cumhuriyet'i yeniden ayağa kaldırdığında, sosyalist Türkiye'de kutlanacak. 102 yıl önce öne atılan, işgalcileri bu topraklardan söküp atan halkımıza sözümüz olsun…"
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