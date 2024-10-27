Siyasi ve Spor Etkinlikleri Gündemde

Güncel

10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin 4. Olağan Genel Kongresine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

13.30 - İYİ Parti'nin 7'inci kuruluş yıl dönümü Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek etkinlikle kutlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

13.30 - Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü, özel hastanelerin kamulaştırması talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Kademeli Emeklilik Mitingi Kartal'da yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde vatandaşlara hatip edecek. Özel, CHP MYK'nın İstanbul İl Başkanlığındaki toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 10. haftası Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor, Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor, Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edecek. (GAZİANTEP - ANTALYA - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…