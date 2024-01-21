Slovakya Başbakanı Ukrayna\'yı ABD\'nin kontrolü altında olduğunu iddia etti

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmadığını, ABD'nin mutlak kontrolü altında olduğunu savundu.

Slovakya'nın devlet televizyonu RTVS'ye konuşan Fico, Ukrayna'ya askeri yardım yapılması ve Ukrayna'nın NATO'ya katılımının yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulanmasına da karşı olduğunu söyledi.

"Ukrayna bağımsız ve egemen bir ülke değil, tamamen ABD'nin etkisi ve kontrolü altındadır." diyen Fico, bu hafta bir araya geleceği Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'a Ukrayna'nın NATO üyeliğini veto edeceğini ileteceğini belirtti.

Fico, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının 3. Dünya Savaşı'nın temelini oluşturmak anlamına geldiğini ifade ederek Slovak ordusunca Ukrayna'ya hiçbir silah yardımı sağlanmayacağını vurguladı.

Ukrayna'ya "dünyanın en yozlaşmış ülkelerinden biri" yakıştırması

Ukrayna'nın "dünyanın en yozlaşmış ülkelerinden biri" olduğunu iddia eden Fico, "Size gönderilen yardımların ne kadarının bir yerlerde kaybolduğunu ancak Tanrı bilir." dedi.

Fico, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın askeri çözümü olmadığını ifade ederek Ukrayna'nın topraklarının bir kısmından vazgeçmesi gerektiğini, Rusya'nın çekilmesinin gerçekçi olmadığını savundu.

Fico, daha önce Pravda gazetesinde yayımlanan makalesinde Batılı ülkeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında en az iki ateşkes fırsatını engellemekle suçlamıştı.

Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariki ve Rusya'ya yaptırım uygulama odaklı stratejisinin Moskova yönetimini "diz çöktürmede" başarısız olduğunu ifade eden Fico, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol ettiği topraklarda gücü elinde tuttuğuna, Batı'nın yardımına bağımlı olan Ukrayna'nın ise taarruz savaşı için askeri kapasiteden yoksun olduğuna vurgu yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin siyasi konumunun günden güne sarsıldığını savunan Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğin ise güçlendiğini ifade etmişti.

Fico, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların "başarısızlığını", "Ne Rus ekonomisi ne de Rus para birimi çöktü, Rusya karşıtı yaptırımlar bu devasa ülkenin kendi kendine yeterliliğini artırdı. Rus enerji şirketleri Çin ve Hindistan'a rekor teslimatlar yaptığını bildirdi." sözleriyle eleştirmişti.

Veto kartını kullanmamıştı

Slovakya Başbakanı Fico sıklıkla Ukrayna'ya mali yardım paketine karşı olan Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı destekleyen söylemleriyle gündeme gelse de Aralık 2023'te yapılan AB Liderler Zirvesi'nde oybirliği gereken Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali destek planını veto eden tek ülke, Macaristan olmuştu.

Macaristan, AB bütçesinin üye ülkeleri desteklemesi gerektiği, Ukrayna'da ciddi yolsuzluklar olduğu ve savaşta Batı'nın verdiği desteğin sonuç vermediği gerekçeleriyle Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasına karşı çıkıyor.

Ukrayna'ya mali yardım paketi hakkında henüz karar alamayan AB liderleri, 1 Şubat'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Ukrayna'ya mali destek sağlanması ve AB uzun dönem bütçesinde revizyonları ele alacakları bir zirve düzenleyecek.