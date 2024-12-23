Slovenya'dan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Slovenya'dan İsrail'e Sert Eleştiri

Bakan Fajon, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek veren hükümetleri eleştirerek bağımsızlık vurguladı.

23.12.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılara ve katliamlara destek veren hükümetlerin başarısız olduğunu ifade etti.

Fajon, Slovenya Radyo ve Televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıyarak önemli bir adım attığını kaydetti.

İsrail'in insan hakları konusunda birçok ihlal yaptığını aktaran Fajon, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'in katliamına destek veren hükümetler başarısız oldu. Slovenya ise bu hükümetler arasında yer almıyor. Bu tutarlılığımız, uluslararası toplumda ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde büyük bir yankı buldu. İsrail, bu katliama devam ettiği sürece, Slovenya'nın büyük bir öncüsü olduğu ve katkı sağladığı Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen ne bir ateşkes ne de rehinelerin serbest bırakılması söz konusu. Gelecekteki düzenlemelerle ilgili ciddi bir diyalog da yok. Uluslararası baskı devam etmeli, aksi takdirde dünya düzeninin ciddi bir sınavdan geçtiğini düşünüyorum."

Fajon, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "büyük zalimlik" olarak değerlendirdiğini belirterek, saldırıların sürdüğünü dile getirdi.

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in eylemini "sıra dışı bir vaka" olarak tanımlayan Fajon, "Failin bağlantılı olduğu aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bile bu olayla baş etmekte zorlanıyor. Fail, bir psikiyatrist ve doktor olmasına rağmen, Suudi Arabistan'dan göç etmiş biriydi. Ancak aynı zamanda aşırı bir İslam karşıtıydı." ifadesini kullandı.

Fajon, Avrupa Birliği'nin dünyadaki olaylar karşısında daha cesur bir rol üstlenmesi gerektiğini, şu anda etkili olamadığını ve rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, Slovenya, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya'dan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
09:48 Mersin Gümrük İdaresi’ne operasyon: 91 tutuklama Mersin Gümrük İdaresi'ne operasyon: 91 tutuklama
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
19:34 Bakan Fidan’da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez Bakan Fidan'da İsrail mesajı: Suriye topraklarına gasbetmesine müsamaha gösterilemez
18:52 Galatasaray’dan 2024 yılında akılalmaz istatistik Galatasaray'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik
18:49 Nihal Yalçın’dan ’Yalan Dünya’ itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım Nihal Yalçın'dan 'Yalan Dünya' itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım
18:44 Okan Buruk, Christoph Daum’un rekorunu kırdı Okan Buruk, Christoph Daum'un rekorunu kırdı
18:34 haberler.comhe99a637935 haberler.com/h/e99a637935
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 14:28:15. #1.11#
SON DAKİKA: Slovenya'dan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.