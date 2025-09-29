Smotrich\'ten Netanyahu\'ya Sert Eleştiri

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 9 Eylül'de Doha'ya yapılan saldırı nedeniyle Katar'dan özür dilemesini "utanç" olarak tanımladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü sırada 9 Eylül'de saldırı düzenlediği Katar'ın liderini arayarak özür diledi.

KATAR ÖZÜRÜ İSRAİL'İ KARIŞTIRDI

Netanyahu'nun özür telefonu, İsrail'i karıştırdı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun özrünü 1938'te Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya arasında yapılan ve Çekoslovakya'nın Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesini öngören Münih Antlaşması'na benzetti.

AŞIRI SAĞCI BAKAN 'UTANÇ' DEDİ

"Bugün, 29 Eylül 1938'de imzalanan Münih Anlaşması'nın yıldönümü." ifadesini kullanan Smotrich, İngiltere'nin tarihteki önemli başbakanlarından Winston Churchill'in Münih Antlaşması üzerine söylediği "İngiltere, aşağılanma ile savaş arasında seçim yapmalıydı. Aşağılanmayı seçti ve bu nedenle savaşmak zorunda da kalacak" sözlerini aktardı.

İSRAİL'İN KATAR SALDIRISI

Smotrich, Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesini "utanç" olarak niteledi.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.