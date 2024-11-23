Soğuk ve Yağışlı Hava Türkiye\'yi Etkilemeye Devam Ediyor

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Haber: Semanur Coşkun

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, ülke genelinde Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunu belirterek, " Marmara'da kuvvetli yağışlar bugün de İstanbul dahil olmak üzere devam ediyor. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar Karadeniz'de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde yaşanmaya devam edecek" dedi. Akdeniz, İç Anadolu Bölgesinin güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu Bölgesi için fırtına uyarısı yapan Acar, " Ankara'daki yağışlar ise bu gece saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerinde ve pazartesi gece saatlerinde kar yağışı olacağı şeklinde tahmin ediyoruz, ancak yağışların hafif olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

MGM Hava Tahmini Uzmanı Murat Acar, Türkiye genelindeki hava tahminiyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Ülke genelinde Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunu belirten Acar, "Dün yaptığımız uyarılar neticesinde Marmara'da kuvvetli yağışlar bugün de İstanbul dahil olmak üzere devam ediyor. İstanbul'da yağışlar yarından itibaren etkisini kaybedecek ancak soğuk hava devam edecek" dedi.

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış beklediklerini bu yağışların Batı Kadeniz'in iç kesimlerine yoğun kar yağışı şeklinde yansıyacağını söyleyen Acar, "Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de kar yağışları bekliyoruz. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar Karadeniz'de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde yaşanmaya devam edecek" diye konuştu.

Acar, dün için fırtına uyarısı yaptıklarını, bu uyarının güncelliğini koruduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna ilaveten pazar ve pazartesi günü; Akdeniz'de, İç Anadolu Bölgesinin güneyinde, doğusunda, Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Doğu Anadolu Bölgesinde fırtına uyarımız olacak. Fırtına Akdeniz'de kuvvetli ve tam fırtına şeklinde yüksek kesimlerde saatte yaklaşık 100 kilometreye kadar çıkacak kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar bekliyoruz.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin güneyinde ise güney yönlerden 70 kilometre saate kadar çıkan kuvvetli fırtına ihtimali var.

"Ankara'da önümüzdeki perşembe gününe kadar soğuk hava hüküm sürecek"

Ankara'da sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Ankara'da önümüzdeki perşembe gününe kadar soğuk hava hüküm sürmeye devam edecek. Ankara'daki yağışlar ise bu gece saatlerinden itibaren, yarın sabah saatlerinden itibaren ve pazartesi gece saatlerinde kar yağışı olacağı şeklinde tahmin ediyoruz, ancak Ankara için bir kar yağışı uyarısı yayınlamadık, yağışların hafif olacağını tahmin ediyoruz. Ankara gibi metropol bir şehirde sabah ve gece saatlerinde bu kar yağışı nedeniyle özelikle trafikte buzlanma ve don olayı olma ihtimaline karşı vatandaşlarımızı uyarmak isterim. Bu yağış sistemi önümüzdeki çarşamba gününe kadar ülkemizi etkilemeye devam edecek."