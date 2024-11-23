Soğuk ve Yağışlı Hava Türkiye'yi Etkilemeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Soğuk ve Yağışlı Hava Türkiye'yi Etkilemeye Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava etkili, İstanbul ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor.

23.11.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Semanur Coşkun

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, ülke genelinde Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunu belirterek, " Marmara'da kuvvetli yağışlar bugün de İstanbul dahil olmak üzere devam ediyor. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar Karadeniz'de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde yaşanmaya devam edecek" dedi. Akdeniz, İç Anadolu Bölgesinin güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu Bölgesi için fırtına uyarısı yapan Acar, " Ankara'daki yağışlar ise bu gece saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerinde ve pazartesi gece saatlerinde kar yağışı olacağı şeklinde tahmin ediyoruz, ancak yağışların hafif olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

MGM Hava Tahmini Uzmanı Murat Acar, Türkiye genelindeki hava tahminiyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Ülke genelinde Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunu belirten Acar, "Dün yaptığımız uyarılar neticesinde Marmara'da kuvvetli yağışlar bugün de İstanbul dahil olmak üzere devam ediyor. İstanbul'da yağışlar yarından itibaren etkisini kaybedecek ancak soğuk hava devam edecek" dedi.

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış beklediklerini bu yağışların Batı Kadeniz'in iç kesimlerine yoğun kar yağışı şeklinde yansıyacağını söyleyen Acar, "Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de kar yağışları bekliyoruz. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar Karadeniz'de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde yaşanmaya devam edecek" diye konuştu.

Acar, dün için fırtına uyarısı yaptıklarını, bu uyarının güncelliğini koruduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna ilaveten pazar ve pazartesi günü; Akdeniz'de, İç Anadolu Bölgesinin güneyinde, doğusunda, Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Doğu Anadolu Bölgesinde fırtına uyarımız olacak. Fırtına Akdeniz'de kuvvetli ve tam fırtına şeklinde yüksek kesimlerde saatte yaklaşık 100 kilometreye kadar çıkacak kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar bekliyoruz.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin güneyinde ise güney yönlerden 70 kilometre saate kadar çıkan kuvvetli fırtına ihtimali var.

"Ankara'da önümüzdeki perşembe gününe kadar soğuk hava hüküm sürecek"

Ankara'da sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Ankara'da önümüzdeki perşembe gününe kadar soğuk hava hüküm sürmeye devam edecek. Ankara'daki yağışlar ise bu gece saatlerinden itibaren, yarın sabah saatlerinden itibaren ve pazartesi gece saatlerinde kar yağışı olacağı şeklinde tahmin ediyoruz, ancak Ankara için bir kar yağışı uyarısı yayınlamadık, yağışların hafif olacağını tahmin ediyoruz. Ankara gibi metropol bir şehirde sabah ve gece saatlerinde bu kar yağışı nedeniyle özelikle trafikte buzlanma ve don olayı olma ihtimaline karşı vatandaşlarımızı uyarmak isterim. Bu yağış sistemi önümüzdeki çarşamba gününe kadar ülkemizi etkilemeye devam edecek."

Soğuk ve Yağışlı Hava Türkiye\'yi Etkilemeye Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hava Durumu, Karadeniz, İstanbul, Marmara, Fırtına, Fırtına, Türkiye, Güncel, Ankara, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soğuk ve Yağışlı Hava Türkiye'yi Etkilemeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:55 Fırat Sarı’dan çelişkili ifadeler Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi
15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
13:18 İstanbul’da kar yağışı etkili oldu İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
20:22 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
20:01 İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı
19:53 Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya’nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya'nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok
19:41 ’Diplomatım’ diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı 'Diplomatım' diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı
19:08 Ersin Aka’ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
18:38 2 sevgilinin sır ölümü Vücutlarında dikkat çeken izler var 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var
18:37 Örgütün 2 numarası İlker Gönen’den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 16:17:07. #1.11#
SON DAKİKA: Soğuk ve Yağışlı Hava Türkiye'yi Etkilemeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.