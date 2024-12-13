ŞOK Marketler, Yatırımcı İlişkileri Zirvesi\'nde Ödül Aldı

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ŞOK Marketler, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından yatırımcı ilişkileri alanındaki en iyi uygulamaların ödüllendirildiği Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde ödül aldı. Elde edilen sonuçlara göre küçük ve orta büyüklükte piyasa değerine sahip şirketler arasında 'Halka Açık Kısımda En Yüksek Sürdürülebilirlik Fonu Oranına Sahip Şirket' ödülü, ŞOK Marketler CFO'su Ziya Kayacan'a takdim edildi.

Yatırımcı İlişkileri Derneği'nin Türkiye'de yatırımcı ilişkileri alanında mesleki bilgi üretmek, uygulamada dünya standartlarına ulaşmak, Türk piyasalarını ve şirketlerini yatırımcılara en iyi şekilde tanıtmak amacıyla her yıl yatırımcı ilişkileri alanındaki en iyi uygulamaları ön plana çıkardığı 'Yatırımcı İlişkileri Ödülleri' 12 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, 2024 yılı itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Bloomberg verileri kullanılarak elde edilen sonuçlara göre küçük ve orta büyüklükte piyasa değerine sahip şirketler arasında 'Halka Açık Kısımda En Yüksek Sürdürülebilirlik Fonu Oranına Sahip Şirket' ödülü, ŞOK Marketler CFO'su Ziya Kayacan'a takdim edildi.

'YATIRIMLARIMIZLA MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, ödül ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Yatırımlarımız ve artan istihdamımızla her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. ŞOK Marketler'in tüm faaliyetlerine destek veren, teveccüh gösteren bütün paydaşlarımız ve hissedarlarımız bizim için çok değerli. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda dünyanın ve doğanın korunmasını, toplumsal değerlerin iyileştirilmesini ve evrensel yönetim standartlarının sağlanmasını amaçlarken bu alanlara hizmet edecek yatırımları destekliyoruz. Çabalarımızın karşılık bulduğunun böyle bir ödülle bir kez daha altının çizilmesi çok kıymetli. Bu ödülü emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarım ve paydaşlarımız adına büyük bir gururla alırken bizi bu ödüle layık gören TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği'ne de teşekkür ederim."