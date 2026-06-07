Söke'de Cinayet Şüphelisi Kuşadası'nda Yakalandı - Son Dakika
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Söke'de Cinayet Şüphelisi Kuşadası'nda Yakalandı

Söke\'de Cinayet Şüphelisi Kuşadası\'nda Yakalandı
07.06.2026 14:02
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Yenicamii Mahallesi'nde park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen, sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi olarak aranırken Kuşadası'nda yakalanan Erkan Aslan (29), amcasının oğulları olan diğer 4 şüpheli ile birlikte polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 30 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Yenicamii Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobile ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile Aslan da kurtarılamadı.

VİDEO ÇEKMİŞ

Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Nurgül Aslan'ın eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı tespit edildi.

5 ADRESE OPERASYON

Öte yandan, çifte cinayetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y. (31), Yener Y. (38), Muhammed M. (17) ve Berat A. (18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Muhammed M. ve Berat A., ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

2 TUTUKLAMA

Polis, aynı gün gece saatlerinde ikinci bir operasyon daha düzenledi. Operasyonla daha önce bırakılan Muhammed M. (17) ve Berat A. ile kardeşi Berkan A. gözaltına alındı. Toplam 6 şüpheli, 2 Haziran'da polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Berat A. ile Muhammet M., tutuklandı, Berkan A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken; önceki gün bir operasyon daha yapıldı. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda Erkan Aslan'ın amcasının oğulları İ.A. (61), Y.A. (32), Ö.A. (23)., N.G. (22) gözaltına alındı.

KAÇMA HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Aslan'ın izini süren ekipler, şüphelinin Kuşadası ilçesinde çeşitli adreslerde saklandığını belirledi. Yakalanacağını anlayan Erkan Aslan'ın, saklandığı evden çıkıp, Davutlar Mahallesi'ndeki kırsal alana kaçtığı tespit edildi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilen Aslan'ın, izini kaybettirmek amacıyla arazide saklandığı belirlendi. Bölgede çalışma başlatan polis, Erkan Aslan'ı Davutlar Mahallesi'ndeki arazide yakalayıp gözaltına aldı. Erkan Aslan ve beraberindeki 4 kişi bugün işlemlerinin ardından Söke Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: DHA

Kuşadası, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de Cinayet Şüphelisi Kuşadası'nda Yakalandı - Son Dakika

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