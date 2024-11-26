Solmaz\'dan Ev İçi Şiddete Karşı Eğitim Projesi

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SOLMAZ, İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi kapsamında eğitim süreci başlattığını duyurdu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile protokol imzalayan şirketin ilk eğitimi ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde verildi.

Entegre lojistik hizmetler sunan Solmaz, İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence-BADV) Projesi kapsamında 25 Kasım haftasında eğitim süreci başlattı. Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın iş dünyasının ev içi şiddetle ilgili sorumluluk almasını bugün bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluk olarak görmek gerektiğine dikkat çekerek Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı (BADV) Projesi'ne şirket olarak 2023 yılında dahil olduklarını söyledi.

'ŞİDDETE UĞRAYAN ÇALIŞANLAR İÇİN KENDİ POLİTİKAMIZI HAZIRLADIK'

BADV Projesi paydaşlarının Sabancı Vakfı, UNFPA Türkiye ve TÜSİAD'ın olduğunu hatırlatan Barlın şunları söyledi:

"Bütün amaç aslında ev içinde yaşanabilecek şiddete karşı iş dünyası, özel sektör nasıl önemler alabilir ya da böyle bir şiddet vakası olduğunda kendi çalışanına neler sunabilir ve bu farkındalığı nasıl artırabiliriz sorularına cevaplar bulmak. Her yıl 10-15 şirket projeye katılıyor ve eğitime tabii tutuluyor ve sonrasında ev içi şiddetle mücadele politikalarını hazırlıyorlar. Biz de şirket olarak şiddete uğrayan çalışanlar için kendi politikamızı hazırladık. 25 Kasım haftasında da bu hazırlamış olduğumuz politikaların, eğitime katılan çalışanlarımız tarafından tüm çalışanlara aktarılabilmesi için eğitim planlamalarımızı gerçekleştirdik. Böylece şiddete uğrayan herkes ne yapması gerektiğini bilecek. Ayrıca, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile yaptığımız protokolle de ihbar hattı devreye girecek. Bir çalışanımız ben şiddete uğradığım dediğinde TKDF'den psikolojik destek ya da mevzuat desteği alabilecek."

BADV Projesi kapsamında 25 Kasım'da gerçekleşen eğitimi şirketin Denetim ve Danışmanlık Direktörü Jale Arslan tarafından verildiğini anlatan Barlın "Şirket bünyemizdeki tüm lokasyonlarımızdaki çalışanlarımız bu eğitimi online ya da fiziksel katılımcı olarak alacaklar. Aralık ayının ikinci haftası TKDF Başkanı Canan Güllü'nün katılımı ile de şirket bünyesinde bir eğitimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Barlın BM Genel Kurulu'nun 1999 yılında, kadınların aile içinde, sokakta, okulda, iş yerinde ve özel hayatında maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek ve kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım gününü 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak ilan ettiğini de hatırlatarak "Eğitimlerimizi de o gün başlattık" dedi.

'BADV PROJESİNE KATILMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'

Barlın projeye neden katıldıklarını ise şöyle anlattı:

"2022 yılında TÜSİAD'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı olduktan sonra, özel sektörün bu alanda hem kendi içinde hem de sivil toplumla yapacağı iş birliklerinin önemini daha iyi anladım. Şirket bünyesinde birtakım çalışmalar yapıp Etik Risk ve Denetim, İnsan ve Kültür, Sürdürülebilirlik Komitelerini kurduk. İnsan ve Kültür Komitesi'nin altında 'Çalışan Mutluluğu' ve 'Toplumsal Eşitlik' gibi alt komiteler kurduk. Sonrasında TÜSİAD'da BADV projesini takip ederken, 2023'te biz de şirket olarak girmek istedik. Solmaz olarak BADV Projesi'ne katılmaktan çok mutluyuz."

'HER 3 KADINDAN BİRİ ŞİDDETE UĞRUYOR'

Bugün her 3 kadından birinin şiddette uğradığını ama farkında olmadığını anlatan Barlın "Beyaz yaka ve daha üst düzeylerde çalışan kadınlar da psikolojik, ekonomik veya fiziksel şiddete uğruyor. Kadınlar aslında farkında olmadan haklarını kaybediyorlar. Bu hem Türkiye için hem de dünya için geçerli. Onun için biz de şirketler olarak üzerimize bir görev aldık. Toplumsal bir olayı aslında kendi meselemiz, iş dünyası içerisinde yaşayabileceğimiz bir şey haline getirip farkındalık yaratmak istedik. Eğitimlerle şiddete uğrayan kişinin başvurabilecek kanalları öğrenmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU MÜCADELEDE HEP BİRLİKTE ROL ALMALIYIZ'

İş dünyasının güçlü yönetimsel ve örgütsel mekanizmalarını harekete geçirerek, şiddete karşı duruş sergilemesinin kritik bir öneme sahip olduğunu anlatan Barlın "TÜSİAD olarak, 2015'ten bu yana 'İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı' Projesine destek veriyoruz ve her sene aramıza yeni şirketler katılıyor. Projenin bir çıktısı olarak kurulan Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı ise iş dünyasının bu mücadeledeki etkisini büyütüyor. Tüm iş dünyası liderlerini, bu projede sadece bir destekçi değil, dönüşüm elçileri olarak yer almaya davet ediyoruz. Toplumsal dönüşümden bahsetmek istiyorsak, bu mücadelede hep birlikte rol almalıyız" dedi.