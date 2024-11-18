Soma\'da Komşu Kavgası: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü

Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesinde Ümit Kahraman (34), tartıştığı komşusu Tunahan G. (23) tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Soma ilçesi İstasyon Arka Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Tunahan G. ile komşusu evli ve 3 çocuk babası Ümit Kahraman, tekel bayisinde karşılaştı. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ardından Kahraman evine gitti. Bir süre sonra Kahraman'ın evinin önüne giden Tunahan G., komşusunu dışarıya çağırdı. Burada Kahraman ve Tunahan G. arasında tekrar tartışma çıktı. Tunahan G., Kahraman'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tunahan G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.