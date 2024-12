Soma Maden Faciası Davasında Yeni Gelişmeler

Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında, müşteki avukatlarının, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi talebi reddedildi.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında 301 madenci, hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sonraki süreçte 3 sanık tahliye edildi. Yargılamaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22,5 yıl, Akın Çelik ile maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9'ar ay, maden mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık 10 yıl 10'ar ay, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın 8 yıl 4'er ay, Murat Bodur 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

YARGITAY KARARI SONRASI YENİDEN YARGILAMA

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'Olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Can Gürkan ile Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar, nisan ayında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 'Bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'na 12,5 yıl hapis cezası verdi. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti. Daha önceki kararda Can Gürkan'ın 15 yıl olan hapis cezası 20 yıla çıkarken, 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Haluk Evinç beraat etmiş oldu. Daha önce beraat eden Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise yeni kararla 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

MÜFETTİŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Maden faciasıyla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında da 25 Aralık 2023'te 'Görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya; madenci aileleri, sanık avukatları ve madenci yakınlarının avukatları katıldı. Duruşmada madenci aileleri ile avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtip, dosyanın Soma Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi yargılanmasını talep ederken; sanık avukatları yeni bir bilirkişi raporunun çıkarılmasını istedi. Her iki tarafında taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi. Öte yandan madende müfettiş olarak görevlendirilen Ayhan Yüksel'in konuyla ilgili ifade vermesi için yakalama kararı çıkartıldı.

'TALEBİMİZİ TEKRARLADIK'

Duruşma sonrası Ankara Barosu avukatlarından Murat Kemal Gündüz, madenci aileleri adına basın açıklaması yaptı. Gündüz, "Soma davasındaki bilirkişi raporları, kamu görevlilerinin birden fazla insanın ölümüne neden olma ve yaralanmasına sebep olma suçundan sorumluluğunu çok açık ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi de haklarındaki soruşturma izni verilmemesi kararlarını kaldırdı ve yargılanmalarına karar verdi. Görevsizlik itirazında bulunuyoruz. Kamu görevlilerinin görevi kötüye kullanma suçundan değil, birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olması sebebiyle şu an görevsizlik kararı verilerek, Soma Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ediyoruz. Talebimizi tekrarladık. Fakat mahkeme, görevsizlik kararının bir hüküm olduğundan devamlı ileriki süreçte verilebileceği gerekçesiyle şu aşamada görevsizlik itirazımızın reddine karar verdi. Sanık vekillerinin Soma Ağır Ceza Mahkemesi dosyasındaki bilirkişi raporunun değil de yeni bilir kişi raporu alınması yönündeki taleplerinin reddine karar verdi. Yeni bir rapor alınmayacak. Ama görevsizlik kararıyla ilgili kararını da şu an bir sonraki celseye bırakmış oldu. Bilirkişi raporlarındaki sorumluluklar çok açık" dedi. Müfettiş Ayhan Yüksel hakkında olaya ilişkin ifade vermesi için yakalama kararı çıkartılmasına değinen avukat Gündüz, "İfadesinin alınmasını Ankara'ya talimat yazılan bir sanık. Ankara'daki mahkemeye ana davaya gelip, beyanda bulunacağını söylemiş ama buraya da gelmedi. O nedenle hakkında bir sorgu için yakalama kararı çıkarıldı" diye konuştu.