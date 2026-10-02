Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Göçükle ilgili soruşturmada şirketin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

ŞİRKET YETKİLİLERİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Alınan bilgiye göre, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.

Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

GENEL MÜDÜR DAHİL 9 GÖZALTI

Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
ManisaGüncelSomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kamil Varol Kamil Varol:
    göz altı kararı yetersiz bence 0 0 Yanıtla
  • baronhasan58@hotmail.com [email protected]:
    Gözaltılar yeterli değil önceden önlem alınması gerekir önlem alınmadı ise almayan sorumlular kimse ağır bir şekilde cezalandırılmaları gerekir 0 0 Yanıtla
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