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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı

Fatih'te bir motokuryenin ölümüne neden olduğu iddia edilen Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
26.12.2023 - 17:03,  Güncelleme: 17:05
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Fatih'te, kullandığı otomobille çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, dosya kapsamındaki görüntüler, Adli Tıp Kurumu raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya içeriğinden yola çıkıldığında, şüphelinin kusurlu eylemiyle Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede, şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA
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