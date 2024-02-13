Somali\'de çıkan yangında yaralanan baba ve üç çocuğu Türkiye\'ye gönderildi

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Somali'de evlerinde çıkan yangında yaralanan baba ve üç çocuğu tedavileri için Türkiye'ye gönderildi.

Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Aden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında yaralanan aile üyelerinin tedavilerine Türkiye'de devam edileceğini bildirdi.

Aden, "Yangında yaralanan baba ve üç çocuğu tedavileri için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye'ye gönderildi." dedi.

Başkent Mogadişu'daki evlerinde elektrik arızası sonucu çıkan yangında aynı aileden bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Bakan Aden, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Aden, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, yaralanan ailenin yaklaşık bir aydır tedavi gördüğünü ancak Somali'de yeterli imkanlarının bulunmadığını dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mevlüt Karataş, hastaların durumuyla ilgili bilgi vererek, yaralılardan birinin tamamen iyileştiğini, diğerlerinin de tedavilerine devam edileceğini açıkladı.

Somali'de son zamanlarda sık sık elektrik arızası kaynaklı yangınlar çıkıyor.