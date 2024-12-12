Somali-Etiyopya anlaşması Somalililer tarafından olumlu karşılandı

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Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizinin Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüm yoluna girmesi, Somalililer tarafından memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da dün bir araya gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iki ülke arasında yaklaşık bir yıldır süren krizin çözüme kavuşturulması noktasında mutabakata vardı.

Zamzam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ZUST) Rektörü Mohamud Mohamed Harbi, AA muhabirine, anlaşmanın önemli bir adım olduğunu ve Somalillerin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Harbi, Etiyopya'nın bu ortaklığın potansiyel faydalarını kabul etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor." dedi.

Anlaşmanın hem ekonomik hem de bölgesel istikrar açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Harbi, "Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek denize erişimin güvence altına alınması, bölgedeki sosyo-ekonomik dönüşümü hızlandıracak ve karşılıklı yarar sağlayacak bir düzenlemeyi simgeliyor." diye konuştu.

Harbi, anlaşmanın sağlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk rolünün önemine değinerek, "Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, uluslararası ilişkilerde bir köprü işlevi görüyor. Erdoğan, bölgesel istikrar ve işbirliğini teşvik eden önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Somalili Ali Nur Mohamed ise Etiyopya'nın denize erişimi konusundaki tutumunun net olduğunu dile getirerek, "Etiyopyalılar, ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü kabul etmeleri gerekir. Türkiye arabuluculuğunda varılan anlaşmadan mutlu olduk." dedi.

Mogadişu havalimanında görevli Omar Sahal Yakup ise Türkiye arabuluculuğunda yapılan anlaşmadan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Afrika kıtasının kalkınmış bir ekonomiye ve barışa ihtiyacı olduğunu belirten Yakup, "Somalili olarak biz hiçbir zaman Etiyopya ile ticaret ve işbirliğine olumsuz bakmadık. Bu anlaşma bizim de arzuladığımız bir anlaşma oldu. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle bir anlaşmaya vesile olduğundan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamaya ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.