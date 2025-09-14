Somalili Kadın Girişimciden Engellilere Umut - Son Dakika
Somalili Kadın Girişimciden Engellilere Umut

14.09.2025 11:22
Anisa Abdullah, Somali'de açtığı işitme merkeziyle engellilere hizmet sunarak fark yarattı.

Somalili kadın girişimci Anisa Abdullah, ülkesinde açtığı işitme merkeziyle engellilere umut oldu.

Abdullah, AA muhabirine Ankara'daki Gölbaşı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olup İstanbul'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesinde eğitim aldığını söyledi.

Ülkesine döndükten sonra hastanede 3 yıl odyolog olarak çalıştığını dile getiren Abdullah, işitme merkezi açmaya karar verdiğini anlattı.

Abdullah, işitme merkezini 7 ay önce açtığını belirterek "Açma nedenim de şuydu: Fark ettim ki Somali'de böyle işitme cihazı ve odyoloji alanında herhangi bir merkez yoktu. Hastanelerde testi yapan birkaç bölüm var ama böyle işitme testi hizmeti veren bir işletme olmadığı için burayı açmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Bu merkezin Somali'de alanında ilk olduğunu vurgulayan Abdullah, işitme kaybı yaşayan ve işitme cihazı ihtiyacı bulunanların, daha önce bunları yurt dışından almak zorunda kaldıklarını anlattı.

Abdullah, "Şu anda yurt dışına gitmeden kendi ülkelerinde istedikleri teknolojideki işitme cihazına ulaşabiliyorlar." dedi.

" Türkiye'de kişiliğim gelişti, karakterim oluştu"

Abdullah, Türkiye'de okumanın kendisine çok şey kattığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kişiliğim gelişti, karakterim oluştu ve dünyaya bakış açım değişti. Ben neredeyse 11 yıl Türkiye'de kaldım. 11 yıl yani neredeyse yaşımın yarısı gibi bir ömür ve bu, bana çok şey kattı. Orada geliştim, büyüdüm. Çok güzel yıllardı."

Türkiye'deki misafirperverliğe hayran kaldığını, ara sıra Türk yemekleri yaptığını belirten Abdullah, "En çok çorbalar yapıyorum, en basit olarak. Ondan sonra kısır. Türk salataları da yapıyorum. Büyük şeylere daha girişmedim." diye konuştu.

"Orası (Türkiye), benim ikinci vatanım oldu"

"Orası (Türkiye), benim ikinci vatanım oldu." diyen Anisa Abdullah, Türkiye'den mezun olanların Somali'de iyi konumlara geldiklerini, iş yeri kurduklarını, devlet ya da Türk kurumlarında çalıştıklarını belirtti.

Bir kadın olarak yurt dışında okumanın zorluklarına dikkati çeken Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın neresinde olursa olsun, çocuk yaşta gidip farklı bir ülkede okumak çok zor ama çok da önemli bir şey. Bu, insana cesaret katıyor. İnsanı geliştiren hem de dünyaya bakış açını değiştiren bir şey. Kendi ülkene geri döndüğünde neye nereden başlayacağını biliyor oluyorsun çünkü kişiliğin gelişmiş, çok güçlüsün. Ne yapacağını çok iyi biliyorsun çünkü farklı insanlarla iletişimin olmuş, farklı ülkelerden gelen insanlarla tanışmışsın. Onlarla bir şeyler yapmışsın. Kendi ülkende zaten kendi halkın, tanıdığın insanlar oldukları için daha kolay geliyor."

Yurt dışında okuyan Somalililere seslenen Abdullah, "Ülkelerine geri dönüp hizmet etsinler. Eminim ki bu ülkede yapılacak çok şey var. Daha yeni gelişen bir ülke ve çok açık alanlar var. Geri dönerlerse biliyorum ki ve eminim ki çok güzel işler başarırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

