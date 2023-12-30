Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 53 yılın en sıcak kasım ayının yaşandığını belirtti.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı kasım ayı sıcaklık değerlendirmelerine göre; son 53 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık. 2023 yılı kasım ayı ortalama sıcaklığı 12,5 santigrat derece olarak ölçüldü. Buna göre, normal sıcaklık ortalamalarının 3,2 santigrat derece üzerinde bir sıcaklık gerçekleşti. Kasım ayında en düşük sıcaklığı eksi 15,3 ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklığı ise 32,9 ile Salihli'de tespit ettik" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kasım ayında en yüksek sıcaklık Salihli'nin ardından Yalova'da 32,8, Lüleburgaz'da 31,8, Osmaniye'de 31,7, Akhisar, Denizli ve Manisa'da 31,6, Alanya'da 31,5, Erdemli'de 31,4, Selçuk'ta 31,3, Gönen ve Bartın'da 31,2, Cizre'de ise 31,1 derece olarak ölçüldü.