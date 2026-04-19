Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri İkinci Gününde Devam Ediyor... Ayşe Ünlüce: "Her Ayın 26'sını İndirim Günleri İlan Ettik"

(ANKARA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, belediye olarak 2026'yı "Eskişehir Yılı" ilan ettiklerini, halktan gelen 26 projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatarak, "Ve 2026 yılında biz her ayın 26'sını indirim günleri ilan ettik. 'Her ayın 26'sında indirim yapalım' dediğimizde esnafımız çok yüksek düzeyde katılım gösterdi. Biz de sevgili Ankaralıları her ayın 26'sında Eskişehir'e bekliyoruz. Gerçekten sokaklar karnaval alanına, festival alanına dönüyor" dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM), Friedrich Ebert Stiftung ve Etimesgut Belediyesi işbirliğiyle, eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer anısına Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "1'inci Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliğine ikinci gününde devam edildi.

Etkinliğin ikinci oturumunda, Prof. Dr. Muhittin Acar, "Politikadan Pratiğe Alandan Gözlemler", Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce "Katılımcı Bütçe Uygulamaları", Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Kent İçi Ulaşım ve Kültür Sanat Uygulamaları" ve Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Yerel Eşitlik Politikaları ve Uygulamaları" başlıklarında konuşma yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, konuşmasında belediye olarak halka karşı sorumluluk gereği katılımcı bir bütçe yapmaya gayret ettiklerini, bazı projeleri halk oylamasıyla hayata geçirdiklerini anlatarak, "Halktan gelenlere de yer vererek 5 yıllık projemizi yaptık ve bu doğrultuda da ilerliyoruz. Ben geçtiğimiz 2 yıla baktığımda strateji planında yer alan projelerin yüzde 53'e yakınını ya başlattık ya da hayata geçirdik. Şu anda yüzde 30'dan biraz fazlası elimizde hiç başlanmamış durumda. Bütün bu olumsuzluklara rağmen büyük bir sorumlulukla çalışıyoruz. Yeter ki motivasyonumuzu hiç düşürmesinler" dedi.

"Hemşehrilerimizden gelen oylarla ilk 26 projeyi belirleyerek yolculuğumuza devam ettik"

Belediye olarak 2026'yı "Eskişehir Yılı" ilan ettiklerini, bu doğrultuda halktan proje önerileri aldıklarını, bunların 26'sını hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını belirten Ünlüce, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizden gelen oylarla ilk 26 projeyi belirleyerek yolculuğumuza devam ettik. Oylama sonuçlarını web sitemizde duyurduk. Böylelikle projeyi bize bildirmiş olan kişilerle de o güçlü bağı devam ettirdik. Burada gördüğünüz gibi proje başvuru, kullanıcı giriş ekranları, katılımcı bütçe uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik kapsamlı görünürlük faaliyetlerini de bir taraftan gerçekleştirdik. Seçilen 26 projemiz, hepsi bizim bütçemize girdi. Yani 2026 bütçemizi yaparken bu projelere hem yatırım programımızda hem de bütçemizde yer verdik."

Peki vatandaş, yani proje sahibi, nasıl takip edecek? Sonrasında da 1 Ocak'ta artık biz bu projeleri uygulamaya başladık. ve web sitemizden de projeleri adım adım takip edebiliyorlar. Hangisine ne zaman başladık, hangisinin ihalesini ne zaman yaptık, hangisinin projesini ne zaman hazırladık… Takdir edersiniz ki bu projeler bazıları 2026'da hemen yapılıp bitirilebilecek projeler, bazıları da uzun yıllarda yapılabilecek projeler. İşin güzelliği, biz 2026 projelerimizi bu şekilde oluşturunca vatandaşlarımız çok sahip çıktı. Bizim bütün açılışlar da dahil olmak üzere hepsine yüksek oranda katılım sağlıyorlar.

Bizim merkezde 3 tane kent konseyimiz var: Odunpazarı, Tepebaşı ve Büyükşehir Kent Konseyleri. Onlara da dedik ki, 'Bir taraftan bu projeler yürürken 26 projeyi kendi çalışma gruplarınızla eşleştirin. Buradaki 26 proje sizin çalışma gruplarınızdan, kadın meclislerinizden, çocuk meclislerinden hangisine giriyorsa eşleşin ve o projeleri siz de takip edin bizim adımıza. Proje ilerlerken adım adım, eğer yanlış bir başlangıç varsa ya da ilerlerken herhangi bir yanlışlık yapılıyorsa bizi zamanında uyarın.' Örneğin bisiklet yolları 72 kilometre yapılsın gibi bir proje. Bu projenin ihalesi yapıldı, devam ediyor. Kent konseylerini bizim bisiklet gruplarıyla eşleştirdik. Projenin başlangıcından, ihale sürecinden ve yapım sürecinden hepsini takip ederek ilerliyoruz. Arkadaşlarımız bazen geliyorlar, 'Bu kavşaktan şöyle geçseniz daha iyi olur, bizim için daha güvenli olur' diyorlar. Gerçekten masa başında yapılan projelerle sahadaki projeler çok farklı oluyor ve onlarla beraber projeyi şekillendiriyoruz. Yani bizim burada katılımcı bütçeden anladığımız sadece proje yapılırken bize öneri gelmesi değil, aynı zamanda proje devam ederken de katılımın sürmesi. Kent konseyleri de bu konuda bizim için çok önemli bir paydaş.

"En önemli görevimiz halka umut, neşe ve inanç verebilmek"

2026 yılında biz her ayın 26'sını indirim günleri ilan ettik. Bu projelerden ayrı olarak bütün esnafımız, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları katıldı. ve katılımcı bütçeyle beraber bu projeleri yönlendirdikçe bir taraftan şunu da gördük; aslında şehirde büyük bir 26 ruhu da oluştu. Mesela biz, biraz önce söylediğim gibi, her ayın 26'sında indirim yapalım dediğimizde esnafımız çok yüksek düzeyde katılım gösterdi. Biz de sevgili Ankaralıları her ayın 26'sında Eskişehir'e bekliyoruz. Gerçekten sokaklar karnaval alanına, festival alanına dönüyor. Aslında katılımcı bütçenin bence en önemli yanı bu. Tabii bu somut bir örnek. Bunun gibi pek çok örneğimiz var katılımcı bütçeyle ilgili. Ama bence en önemli yanı, halkla aramızdaki o güçlü bağı kuruyor olmak ve bunu devam ettirme konusundaki irademizi göstermek.

Benim çok sevdiğim Atatürk'le ilgili bir konu var; vefatından kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'e Amerika'dan bir ödül geliyor. Mark Twain ödülü. Belki bazılarınız biliyordur. Ödülün gerekçesinde şöyle bir şey yazıyor; 'Türk halkına mutluluk verdiğiniz, neşe verdiğiniz ve hayattan zevk almasını sağladığınız bir lider olduğunuz için bu ödül size verilmiştir.' Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk yurt dışından gelen bazı ödülleri kabul etmez. Bu ödülü inceliyor ve sonrasında ödüle teşekkür etmek için yazdığı cevapta, 'Bu, hayatta aldığım en büyük iltifat ve bu ödülü kabul ediyorum' diyor. Bizler Atatürk kadar büyük bir lider değiliz ama hepimizin yerelde bazı görevleri var. Kimimiz beldede, kimimiz ilçede, kimimiz ilde, kimimiz büyükşehir belediyelerinde başkanlık yapıyoruz. ve halkın, ülkemizin içinde bulunduğu bu umutsuz durumda bizim en önemli görevimiz halka umut, neşe ve inanç verebilmek. İşte katılımcı bütçe de bunun en güzel yollarından bir tanesi. O yüzden bizler CHP'li belediyeler olarak, sosyal demokrat belediyeler olarak her zaman katılımcı bütçeyi önceliğimiz yapacağız ve durmaksızın, yorulmadan çalışmaya devam ederken bir taraftan da yolumuzu hep halkımızla beraber çizeceğiz."