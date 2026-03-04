Sosyal Hizmetler Kanunu Teklifi TBMM'de

(TBMM) - AK Parti, "Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, koruyucu aile modelinin güçlendirilmesi, sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin isteğe bağlı sigorta primlerinin ödenebilmesine imkan tanınıyor. Mevcut "Çocuk Destek Merkezleri" yerine "İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi" modeli getirilirken, yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında yazılım destekli kamera sistemleri kurulması öngörülüyor.

AK Parti, farklı alanlarda düzenlemeler içeren 29 maddelik "Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifi ile mevcut bazı kanunlarda uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, idari süreçlerin hızlandırılması ve mevzuatın güncellenmesi öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi, özellikle çocuklar, yaşlılar, engelliler ve korunmaya muhtaç bireyler için sağlanan sosyal desteklerin kapsamının genişletilmesi ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Düzenlemeyle birlikte sosyal yardım ve sosyal hizmet süreçlerinde bürokratik yükün azaltılması, başvuru ve değerlendirme mekanizmalarının hızlandırılması ve kurumlar arası uygulama birliğinin daha etkin hale getirilmesi planlanıyor. Ayrıca bazı idari para cezaları ve uygulama usullerine ilişkin hükümlerde de güncelleme yapılması öngörülüyor.

Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkacak

Teklife göre, Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, kadın memurların doğum sonrası 8 hafta olan analık izni 16 haftaya çıkartılacak, toplam izin süresi ise 24 haftaya yükseltilecek. Babalık izni ise memurlarda olduğu gibi işçiler için de 10 güne yükseltilecek. Tekliften şu an izinde olan anneler de faydalanabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin izinleri de genel hükümlerle paralel biçimde yeniden düzenleniyor.

Koruyucu aile modeline teşvik

Teklifte, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruyucu aile modelinin güçlendirilmesi öngörülüyor. Sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin isteğe bağlı sigorta primlerinin ödenebilmesine imkan tanınıyor. Koruyucu aile olan memur ve işçilere 10 gün izin hakkı getiriliyor.

Ayrıca "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)" hizmeti yasal güvenceye kavuşturuluyor. Devlet korumasından ayrılan gençlerin, yükseköğrenime devam etmeleri halinde 25 yaşına kadar desteklenmesi düzenleniyor.

Çocuk hizmetlerinde yeni model ve kamera sistemi

Mevcut "Çocuk Destek Merkezleri" yerine "İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi" modeli getiriliyor. "Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezleri" müstakil sosyal hizmet kuruluşu statüsü kazanıyor. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında yazılım destekli kamera sistemleri kurulmasına yasal dayanak oluşturuluyor. Kayıtların, adli veya idari soruşturmaya konu olmaması halinde iki yıl sonra silinmesi şartı getiriliyor.

Ağır suç hükümlülerine çocuk alanlarında çalışma yasağı

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na eklenen düzenlemeyle; cinsel istismar, uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan hüküm giyenlerin okul, kreş, yurt ve benzeri çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışması yasaklanıyor.

Aykırılık halinde idari para cezaları ve işletme kapatma yaptırımları öngörülüyor. Ayrıca, bu yerlerde çalışanların altı ayda bir adli sicil kayıtlarını ibraz etme zorunluluğu getirilmekte; yasağa aykırı personel çalıştıranlara ise her bir kişi için brüt asgari ücretin üç katından yedi katına kadar değişen ağır idari para cezaları ve devam eden aykırılıklarda işletme kapatma müeyyidesi uygulanarak çocukların güvenliği amaçlanıyor.

Sosyal ağlara ve oyun platformlarına yeni yükümlülükler

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle "oyun", "oyun sağlayıcı" ve "oyun dağıtıcı" tanımları ekleniyor.

Sosyal ağ sağlayıcılara 15 yaş altına yönelik etkin yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getiriliyor. Yükümlülüklere aykırılık halinde küresel cirosunun yüzde 3'üne kadar idari para cezası ve bant daraltma yaptırımı öngörülüyor. Günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma ve yaş derecelendirme zorunluluğu getiriliyor.

Darülaceze'ye vergi istisnası ve faaliyet alanı genişlemesi

Teklifle, Darülaceze Başkanlığı'na yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışlarının; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV bakımından istisna kapsamına alınması düzenleniyor.

Darülaceze'nin yalnızca İstanbul ile sınırlı hizmet sunmasına ilişkin ifade değiştirilerek, yurt içinde ve ilgili mevzuata göre yurt dışında hizmet verebilmesinin önü açılıyor. Kuruma gıda bankacılığı yapma yetkisi de tanınıyor.

Sosyal yardımlara dijital altyapı

Bakanlığa, yardım başvurusu yapanların mali durumlarını ilgili kurumlardan doğrudan sorgulama yetkisi verilerek mükerrer yardımların önüne geçilmesi hedefleniyor. Kadın konukevlerinde kalan ve geliri olmayan kadınlara net harçlık ödenmesi yasal güvenceye bağlanıyor.

Kanun teklifinin, ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.