Sosyal Medya Düzenlemesi Eleştirildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ndeki düzenlemeyle bir "kimlik doğrulama" sistemi kurmaya çalışıldığını söyleyerek "Kurmak istediğiniz sistem, sosyal medya kullanıcılarının '15 yaşın üstünde olduklarını E-Devlet üzerinden kanıtlamalarını' zorunlu kılmak, 'Çocuklarımızı koruma gerekçesiyle tüm toplumu kontrol etmeyi amaçlayan bir 'dijital fişleme' girişimidir. 'Çocukları koruyor ve trol hesaplarla mücadele ediyoruz' gerekçesiyle, sosyal medya platformlarına 'Kullanıcıya yaşını sor, bunu da e-Devlet üzerinden kanıtlat' demek, hangi sosyal medya hesabının nerede ve ne şekilde kullanıldığının kamu otoritesi tarafından bilenmesi demektir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren, 12 maddesi kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan 16-28'nci maddelerinin görüşmeleri için toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar üzerinden eleştirerek, "Tırnak ucu kadar sorumluluğu yoksa bile -ki var- 'yoksa bile diyelim' hayatlarını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin aziz hatıralarına saygının ve acılı ailelere yönelik olması gereken derin mahcubiyetin sonucu olarak istifa etse, istifası tüm topluma iyi gelecek ama istifa etmiyor. Çocuklarımıza, sizin, bizim, güzel ülkemizin tüm çocuklarına yazık ediyorsunuz. Bu yanlıştan en kısa sürede geri durmaya başlamanızı diliyor. Urfa ve Maraş'ta yaşanan olaylarda yaşamını yitiren çocuklara ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

İktidarın muhalefetin eleştiri ve önerilerine kapalı olduğunu belirten Konuralp, "Söz konusu olan çocuklarımızsa, söz konusu olan aileleri farklı siyasi görüşlere sahip olsa da okul sıralarında yan yana oturan çocuklarımızın üstün yararıysa, ortak aklı çalıştırmanız, ortak bir çözüm önerisini zorlamanız gerekiyordu, bu teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında da gerekeni yapmadınız" diye konuştu.

"Kurmak istediğiniz sistem, sosyal medya kullanıcılarının '15 yaşın üstünde olduklarını e-Devlet üzerinden kanıtlamalarını' zorunlu kılmak"

Konuralp, sosyal medya düzenlemesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Teklifin komisyon görüşmelerinde,çocukların sosyal medya kullanımının nasıl denetleneceğiyle ilgili olarak bilgi veren Sayın bürokratın ve dün de Tayyip Bey'in ifadelerinden görüyoruz ki bir 'kimlik doğrulama' sistemi kurmaya çalışıyorsunuz. Oysa bu kurmak istediğiniz sistem, sosyal medya kullanıcılarının '15 yaşın üstünde olduklarını E-Devlet üzerinden kanıtlamalarını' zorunlu kılmak, 'Çocuklarımızı koruma gerekçesiyle tüm toplumu kontrol etmeyi amaçlayan bir 'dijital fişleme' girişimidir. 'Çocukları koruyor ve trol hesaplarla mücadele ediyoruz' gerekçesiyle, sosyal medya platformlarına 'Kullanıcıya yaşını sor, bunu da e-Devlet üzerinden kanıtlat' demek, hangi sosyal medya hesabının nerede ve ne şekilde kullanıldığının kamu otoritesi tarafından bilenmesi demektir."

"Siber zorbalık ve siber tacizle mücadele etmenin yolu; herkesin sosyal medya faaliyetini izleyecek bir düzen kurmak değildir"

Düzenlemeyi eleştiren Konuralp, "Bu teklif, çocukları koruma iddiasıyla özgürlüğü budayan; güvenlik söylemiyle toplumu hizaya sokmayı hedefleyen bir itaat rejiminin dijital taslağıdır. Özel olarak vurgulamak isterim ki ilgili komisyonlarda ve bu kürsüden örneğin 16 Nisan 2024'de AK Parti'nin Sayın Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ve Sayın Başak Demirtaş'a yönelik trol saldırılarını lanetleyen biri olarak, elbette ve şüphesiz dezenformasyon üreten, itibar suikastı yapan, hakaret eden trol hesaplarla, trol zihniyetle kayıtsız şartsız mücadele edilmesi gerektiğini savunuyorum. Ancak trollerle, siber zorbalık ve siber tacizle mücadele etmenin yolu; herkesin sosyal medya faaliyetini izleyecek bir düzen kurmak değildir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ülkelerini örnek gösteren Konuralp, "Trollerle mücadele ederken, tüm sosyal medya kullanıcılarının kimliği değil, trolün kendisi hedef alınmalı; kime hizmet edip etmediğine bakılmaksızın, açıkça suç olan içeriklere müdahale etmenin alt yapısı oluşturulmalıdır" dedi. Konuralp, düzenlemenin ifade özgürlüğüne müdahale anlamı taşıdığını belirterek, "AİHM içtihatlarınca güvence altına alınmış olan 'kimliği saklama hakkı'na müdahale edilerek milyonlara 'kimliğinle konuş' demiyorsunuz; 'kimliğinle sus, otur oturduğun yerde' demenin yasal altyapısını inşa ediyorsunuz" diye konuştu.

Düzenlemenin pedagojik ve sosyolojik değerlendirmelerden uzak hazırlandığını savunan Konuralp, "Neye veya kime göre belirlendiği meçhul 15 yaş sınırı düzenlemesi gerçeklikten uzakken… BTK'ya 'kamu düzeni, ailenin ve çocukların korunması' gibi sınırları belirsiz muğlak gerekçelerle geniş yetkiler veriyor" dedi.

"Urfa ve Maraş'ta yaşananlara rağmen istifa etmeyen Milli Eğitim Bakanı'nın siyasi kibrinden korunmalıdır"

Konuralp, dezenformasyon yasasının yazılı ve görsel medyadaki baskıcı etkisini dijital dünyaya taşınmak istendiğini söyleyerek "Elbette çocuklar sosyal medyanın zararlı içeriklerden, dijital dünyanın algoritma tuzaklarından korunmalıdır. Elbette çocukları sosyal medya bağımlılığından kurtaracak, bağımlılıktan uzak tutacak adımlar kararlılıkla atılmalıdır. Ancak bu adımları atarken özgürlükçü bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz" dedi.

İstifa çağrısını yineleyen Konuralp, "etkililerin sorumluluklarıyla yüzleşecekleri; her bir yetişkinin bilinçleneceği ve bu bilincin aileler ve okullar yoluyla çocuklara aktarılacağı sağlıklı bir iklimin oluşturulması şarttır ve son olarak ne yaşanırsa yaşansın gösterilmeyen 'İstifa erdemine' dönecek olursak Sayın Erkan Akçay'ın vurguladığı üzere, ve ben de bu vurgusuna yürekten katılıyorum. Elbette 'Evlatlarımızın geleceği her türlü siyasi hesabın üstündedir.' Ancak çocuklarımız da Urfa ve Maraş'ta yaşananlara rağmen istifa etmeyen Milli Eğitim Bakanı'nın siyasi kibrinden korunmalıdır" diye konuştu.