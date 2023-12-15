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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı

Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ronay'la birlikte, işyerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalandı. Operasyonda otomatik silah, tabanca, fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

15.12.2023 - 13:24,  Güncelleme: 13:33
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SOSYAL medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Özel harekat polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Ronay'la birlikte, Bilir'in işyerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik'teki işyerinin kurşunlanması ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda işyerine motosikletli kasklı kişilerin ateş ettiğini belirleyen ekipler, çalışmalarının ardından şüphelileri tespit etti. Bu sabah şüphelilere ait adreslere özel harekat polisinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ece Ronay'ın da evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay'la birlikte yaşı küçük olduğu tespit edilen 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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