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Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi - Son Dakika
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Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağılama suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, paylaşımların kamu barışını bozabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

10.01.2024 - 12:48,  Güncelleme: 12:49
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Onlyfans adlı sosyal medya platformuna yüklediği içeriklerle tanınan, sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'in Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İSLAM DİNİ'YLE İLGİLİ PAYLAŞIMINDAN DOLAYI GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüyle ilgili yapılan şikayetler nedeniyle 7 Aralık'ta gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Gizem Bağdaçiçek, İslam diniyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle şikayet edildi. Şikayetin ardından yapılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şikayeti yapılan sosyal medya hesabının Gizem Bağdaçiçek'e ait olduğunun belirlendiği anlatıldı. Şüpheli Gizem Bağdaçiçek hakkında ifadesinin alınması için talimat yazıldığı ancak kendisine ulaşılamaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Müstehcen görüntüleri olay olmuştu! Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e 1 yıl hapis istemi

"BU PAYLAŞIMLARDAN PİŞMANIM"

Yakalama kararının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Gizem Bağdaçiçek ifadesinde, Bana göstermiş olduğunuz sosyal medya hesabı bana aittir. Söz konusu paylaşımları ben yaptım. Ancak kötü bir amacım yoktu. Paylaşmış olduğum bazı sözler bazı söz yazarlarının yazılarıdır. Benim İslam dinini aşağılamak gibi bir niyetim yoktur. Sosyal medyada mizah amaçlı paylaşımlar yaptım. Bu paylaşımlardan dolayı pişmanım. Yine dosyada göstermiş olduğunuz ikinci sosyal medya hesabı bana ait değil. Benim fotoğrafım kullanılarak adıma açılmış bir hesap dedi.

Müstehcen görüntüleri olay olmuştu! Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e 1 yıl hapis istemi

1 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede sosyal medya hesabından şüphelinin yapmış olduğu paylaşımların, İslam dinini ve dini değerleri alenen aşağılayacak nitelikte olduğu ve söz konusu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi. İddianamede, Gizem Bağdaçiçek'in 'Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Müstehcen görüntüleri olay olmuştu! Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e 1 yıl hapis istemi
Müstehcen görüntüleri olay olmuştu! Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e 1 yıl hapis istemi
Gizem Bağdaçiçek\'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
Kaynak: DHA
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Aralık, Magazin, Son Dakika

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