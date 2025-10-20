İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi - Son Dakika
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi
20.10.2025 16:09
Ankara'da siyah çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan, sosyal medyada tepki çeken videonun ardından gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı. ODTÜ'de öğrenci olan şahıs savcılıktaki ifadesinde, çarşafı partide giymek için aldığını belirterek, "Kostüm yarışması yapıldı, herkes sahneye çıkarak kostümünü tanıttı. Ben de yarışmaya katıldım." dedi.

Ankara'da siyah çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan ve bu şekilde çekilen videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan gözaltına alınan U.C.G. adli kontrolle serbest bırakıldı. U.C.G., çarşafı partide giymek için aldığını, videoyu da takipçi kazanmak amacıyla paylaştığını ileri sürdü.

ÇARŞAF GİYİP ANKARA SOKAKLARINDA DOLAŞTI

17 Ekim'de Sıhhiye-Çayyolu metrosunda vagonlarda siyah çarşafla dolaşan kişinin erkek olduğunu fark eden vatandaşlar, ihbarda bulundu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek tespit ettiği U.C.G.'yi 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan gözaltına aldı. U.C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcıya ifade veren U.C.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ÇARŞAFI, CADILAR BAYRAMI PARTİSİ İÇİN ALMIŞ

U.C.G., savcılıktaki ifadesinde, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde öğrenci olduğunu belirterek, 17 Ekim'de Konur Sokak'ta bulunan bir mekanda düzenlenen 'Halloween' (Cadılar Bayramı) partisine katılmak için kostüm almak amacıyla Ulus'a gittiğini, bir dükkandan çarşaf ile bir bluz aldığını ifade etti. U.C.G. şunları söyledi: "Dükkanda çarşafı giydim; çünkü nasıl giyileceğini bilmiyordum. Bana yardım ettiler. Çarşafı satan şahıs neden aldığımı sordu. Ben de 'Sosyal deney amaçlı' dedim. Buradan metroya binip ODTÜ durağında indim. A1 kapısından geçerek Fizik Bölümü'ne kadar gittim. Orada çarşafı çıkartıp poşete koydum, sonra yurda geçtim.

"KOSTÜM YARIŞMASINA KATILDIM"

Sonra parti vakti çarşafı yağmurluk gibi üzerime geçirip, metroya binerek Kızılay durağında indim. Tunalı'da bulunan mekana da yürüyerek gittim. Metroda bulunduğum esnada ve dışarıda yürüdüğüm esnada sürekli kafam ve yüzüm açıktı. Pelerin gibi kullandım, sonra mekana geçtim. Herkesin üzerinde farklı bir kostüm olduğu için ben de çarşafı kafamı da kapatacak şekilde giydim. Kostüm yarışması yapıldı, herkes sahneye çıkarak kostümünü tanıttı. Ben de yarışmaya katıldım. Sahneye çıktım; ancak biraz alkollü olduğum için ve aradan zaman geçmesi sebebiyle sahnede tam olarak ne dediğimi hatırlamıyorum" dedi.

"TAKİPÇİ KAZANMAK İÇİN VİDEOYU PAYLAŞTIM"

Yarışma esnasında kendisinin videosunu çektiklerini söyleyen U.C.G., "Ben de bu videoyu sosyal medya hesabımda paylaştım. Paylaşmamın herhangi bir amacı yoktur. Biz günlük yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz. Hayatımda ilk defa sahneye çıktığım için takipçi kazanırım diye videoyu paylaştım. Bu videonun suç unsuru içerdiğini bilmiyordum. Videoyu hemen sildim. Çok pişmanım. Ben bu videonun bu şekilde yorumlanacağını bilsem kesinlikle paylaşmazdım. Herhangi bir kastım yoktur. Ulus'ta metroda bazı kesimlerin beni süzdüğünü, bazı kesimlerin de yargılayıcı şekilde baktığını gördüm. Kapalı kadınlara bu şekilde yargılayıcı bakan kişileri de eleştirdim. Aksine o kadınların yaşadığı zorluğu da sosyal medya hesabımdan paylaştım. Ben Adıyamanlıyım, akrabalarım da muhafazakardır. Bu amaçla yapmam mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert Can:
    Yersen tabii . Hemde ODTÜ de okuyandan işte troller. Kaç paket makarnaya sattın kendini. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
