Sosyal medyada şehit polis memuruna hakaret iddiasına 2 gözaltı - Son Dakika
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Sosyal medyada şehit polis memuruna hakaret iddiasına 2 gözaltı

Sosyal medyada şehit polis memuruna hakaret iddiasına 2 gözaltı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, gittikleri silahlı çatışma ihbarında açılan ateşte yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra şehit olan Mehmet Tozun (38) ile ilgili sosyal medyada hakaret içerikli mesajlar paylaştıkları tespit edilen C.Y. ve Y.A., polis tarafından gözaltına alındı.

10.12.2024 18:08  Güncelleme: 18:10
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İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, gittikleri silahlı çatışma ihbarında açılan ateşte yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra şehit olan Mehmet Tozun (38) ile ilgili sosyal medyada hakaret içerikli mesajlar paylaştıkları tespit edilen C.Y. ve Y.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Turabiye Mahallesi'ne 20 Kasım günü saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HUSUMETLİLERİ SANMIŞ

Olaydan kısa bir süre sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik'i suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen Mehmet Salih Çelik'e çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Mehmet Salih Çelik'in polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

HUSUMETİN NEDENİ PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜ

Olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Yapılan araştırmada, Seferihisar'da Pamirler ve Çelikler adlı iki grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirlendi. İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan iki grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i, olaydan bir gün sonra savcılık talimatıyla polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Mehmet Salih Çelik, kardeşi Sedat Çelik, Suat Keser, Berkan Çelik, Onur Murat Köse ve Sami Çek ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Saldırıda yaralanan komiser Furkan Hakan Aşkın taburcu edilirken, tedavileri süren 2 polis memurundan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Tozun'dan geçen 6 Aralık'ta acı haber geldi. 20 yıllık polis memuru Tozun, şehit oldu.

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar'daki bir WhatsApp grubunda, şehit polis Tozun hakkında ağır ifadeler içeren mesajlar paylaşıldığını belirleyip harekete geçti. Polis, şüpheliler C.Y. ve Y.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sosyal medyada şehit polis memuruna hakaret iddiasına 2 gözaltı - Son Dakika


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