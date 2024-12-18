Space One'ın Roket Fırlatışı İptal Edildi

TOKYO, 18 Aralık (Xinhua) -- Japon startup Space One, uzaya uydu götürmeye yönelik ikinci girişiminin, roketin Japonya'nın batısında fırlatılmasından dakikalar sonra iptal edildiğini söyledi.
Beş küçük uydu taşıyan ve 23 ton katı yakıtla fırlatılan 18 metre yüksekliğindeki Kairos No. 2 roketi, Wakayama eyaletinin Kushimoto kentindeki ülkenin ilk özel sektör fırlatma merkezi olan Kii Uzay Limanı'nından çarşamba günü saat 11.00 sularında fırlatıldı.
Space One yaptığı açıklamada "görevin başarıyla yerine getirilmesinin zor olacağının değerlendirilmesinin ardından" roketin uçuşuna son verildiğini söyledi.
Tokyo merkezli şirket, olayın nedenini araştırıyor.
İlk fırlatma girişimi 9 ay önce mart ayında gerçekleştirilmiş ve fırlatılan roket, kalkıştan kısa süre sonra kendini imha etme emrinin verilmesiyle patlatılmıştı.
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