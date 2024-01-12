 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Spil Dağı Milli Parkı'nda Yılkı Atları ve Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Spil Dağı Milli Parkı'nda Yılkı Atları ve Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması Yapıldı

Manisa'da yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yılkı atları, kızıl geyikler ve diğer yaban hayvanları için Spil Dağı Milli Parkı'nda yemleme çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ot-yonca ve ekmek bırakarak yaban hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilmelerini sağladı. Ayrıca, Spil Dağı'nda kar yağmasıyla kartpostallık manzaralar oluştu ve vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

12.01.2024 - 20:46,
Abone Ol

MANİSA'da 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yılkı atları, kızıl geyikler ve diğer yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını düzenli olarak yemleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yılkı atı, kızıl geyik, kurt, tilki, tavşan, domuz, sansar gibi yaban hayvanlarının çok sık bulunduğu Spil Dağı Milli Parkı'nın çeşitli bölgelerine 2 ton ot-yonca ve 200 kilogram ekmek bıraktı. Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz kış şartlarının yoğun seyrettiği dönemlerde, bilhassa ot ile beslenen yaban hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilmeleri için doğaya yem bırakılmasının çok önemli olduğu vurgulandı.

Öte yandan Spil Dağı Milli Parkı'nda karın yağmasıyla kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Manisa'nın yanı sıra, İzmir gibi çevre illerden vatandaşlar Spil'deki Atalanı mevkisine çıkarak karın keyfini çıkardı. Vatandaşlar kartopu oynadı, bol bol fotoğraf çekti. (DHA)

Spil Dağı Milli Parkı\'nda Yılkı Atları ve Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması Yapıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Toros Dağları, Manisa, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spil Dağı Milli Parkı'nda Yılkı Atları ve Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması Yapıldı - Son Dakika


19:51
Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim
19:49
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:02
İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı

Son Dakika
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:02 İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 21:21:27. #1.13#
SON DAKİKA: Spil Dağı Milli Parkı'nda Yılkı Atları ve Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement