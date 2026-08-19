Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'da babası'nın çalıştığı spor salonunda oynadığı kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz ağır yaralandı. Ağır yaralanan Minik Yavuz kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Şanlıurfa’da beden eğitimi öğretmeni babasının yanında spor salonuna giden 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz, üzerine portatif kale direğinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

BABA-OĞUL SPOR SALONUNA GELDİLER

Olay, öğle saatlerinde Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz kursu kapsamında kursiyerlere basketbol eğitimi vermek üzere oğlu Mert Ali’yi de yanında salona getirdi.

Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

KALE ÜZERİNE DEVRİLDİ

Antrenman sırasında salonda bulunan demir portatif kale direğiyle oynamaya başlayan minik Mert Ali, filesine tırmanmaya çalıştığı sırada ağırlığa dayanamayan direğin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, babası ve salondakilerin müdahalesiyle direğin altından çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 8 yaşındaki Mert Ali, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Mert Ali Yavuz’un cenazesi, Sırrın Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti
Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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