Sri Lanka, Galle açıklarında mahsur 40 İranlı denizciye yardım sağlayıp tahliye etti - Son Dakika
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Sri Lanka, Galle açıklarında mahsur 40 İranlı denizciye yardım sağlayıp tahliye etti

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Sri Lanka, Galle açıklarında mahsur 40 İranlı denizciye yardım sağlayıp tahliye etti
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Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, Galle açıklarında mahsur kalan ticari gemilerdeki 40 İranlı denizciye insani yardım sağlandığını ve tahliye edildiğini açıkladı. İran'ın Kolombo Büyükelçiliğinin kolaylaştırdığı operasyonla denizcilerin tamamı tıbbi yardım alıp cumartesi İran'a gitti.

KOLOMBO, 26 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, ülke kıyılarının yaklaşık 24 deniz mili açığında mahsur kalan ticari gemilerdeki 40 İranlı denizciye insani yardım sağlandığını ve denizcilerin tahliye edildiğini duyurdu.

Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, mürettebatın sağlık durumlarına ilişkin yardım çağrıları üzerine ülkenin güneyindeki Galle kentinde gerçekleştirilen operasyonun, İran'ın Kolombo Büyükelçiliği tarafından düzenlenip kolaylaştırıldığını belirtti.

Açıklamaya göre 40 denizcinin tamamı, tıbbi yardım almalarının ardından cumartesi günü İran'a doğru yola çıktı.

Sri Lankalı yetkililer, ABD yaptırımları nedeniyle Galle Limanı yakınlarında demirli bekleyen bir düzineye yakın boş İran tankerinin, ülkenin 12 deniz millik karasularının dışında bulunduğunu ve seyrüsefer serbestisi ilkesine tabi olduğunu vurguluyor.

Sri Lanka Sağlık Bakanı Yardımcısı Hansaka Wijemuni konuya ilişkin açıklamasında, ülkenin karasuları dışındaki gemilerde rahatsızlanan İranlı mürettebata karada insani yardım sağlanmasının, uluslararası deniz hukuku ve kabul görmüş insani ilkelerle uyumlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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