Sri Lanka, Yakın Gelecekte BRICS+'ya Katılmayı Umut Ediyor - Son Dakika
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Sri Lanka, Yakın Gelecekte BRICS+'ya Katılmayı Umut Ediyor

Sri Lanka'nın Rusya Büyükelçisi Janitha Abeywickrema Liyanage, ülkesinin BRICS+'ya katılmayı umduğunu belirtti. Liyanage, Sri Lanka'nın BRICS+'ya katılmasıyla ulaşım ve gıda güvenliği alanlarında pek çok kazanç elde edebileceğini ifade etti. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu gelişmekte olan piyasalar arasındaki işbirliği mekanizmasının kısaltmasıdır. 1 Ocak 2024'te Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Etiyopya'nın da BRICS'e katılmasıyla üye sayısı 5'ten 10'a yükseldi.

29.04.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
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KOLOMBO, 29 Nisan (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Rusya Büyükelçisi Janitha Abeywickrema Liyanage, ülkesinin yakın gelecekte BRICS+'ya katılmayı umduğunu söyledi.

Liyanage, kısa süre önce Rusya'nın St. Petersburg kentinde güvenlik meselelerinden sorumlu üst düzey temsilcilerin bir araya geldiği uluslararası bir toplantıya katıldıktan sonra gerçekleştirdiği basın açıklamasında söz konusu ifadeleri kullandı.

Liyanage, Sri Lanka'nın BRICS+'ya katılarak ulaşım ve gıda güvenliği alanlarında pek çok kazanç elde edebileceğini söyledi.

BRICS başta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu gelişmekte olan piyasalar arasındaki işbirliği mekanizmasının kısaltılmış adı. 1 Ocak 2024'te Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Etiyopya'nın da BRICS'e katılmasıyla üye sayısı 5'ten 10'a yükseldi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sri Lanka, Yakın Gelecekte BRICS+'ya Katılmayı Umut Ediyor - Son Dakika

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