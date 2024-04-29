Sri Lanka, Yakın Gelecekte BRICS+'ya Katılmayı Umut Ediyor

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KOLOMBO, 29 Nisan (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Rusya Büyükelçisi Janitha Abeywickrema Liyanage, ülkesinin yakın gelecekte BRICS+'ya katılmayı umduğunu söyledi.

Liyanage, kısa süre önce Rusya'nın St. Petersburg kentinde güvenlik meselelerinden sorumlu üst düzey temsilcilerin bir araya geldiği uluslararası bir toplantıya katıldıktan sonra gerçekleştirdiği basın açıklamasında söz konusu ifadeleri kullandı.

Liyanage, Sri Lanka'nın BRICS+'ya katılarak ulaşım ve gıda güvenliği alanlarında pek çok kazanç elde edebileceğini söyledi.

BRICS başta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu gelişmekte olan piyasalar arasındaki işbirliği mekanizmasının kısaltılmış adı. 1 Ocak 2024'te Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Etiyopya'nın da BRICS'e katılmasıyla üye sayısı 5'ten 10'a yükseldi.