Stanford Üniversitesinde Filistin'i destekleyen grup gösteri düzenledi - Son Dakika
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Stanford Üniversitesinde Filistin'i destekleyen grup gösteri düzenledi

Stanford Üniversitesinde Filistin\'i destekleyen grup gösteri düzenledi

ABD'nin California eyaletindeki Stanford Üniversitesinde Filistin'i destekleyen bir grup gösterici, rektör ve yardımcısının ofisinin bulunduğu binaya girdi. Göstericiler, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla üniversite kampüsünde eylem düzenledi. Kolluk kuvvetleri binaya levye yardımıyla girerken, yaklaşık 13 gösterici tutuklandı.

05.06.2024 19:55
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ABD'nin California eyaletindeki Stanford Üniversitesinde Filistin'i destekleyen bir grup gösterici, rektör ve yardımcısının ofisinin bulunduğu binaya girdi.

Stanford Üniversitesi Yönetimi Sözcüsü Dee Mostofi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, öğrencilerden oluşan grubun, Gazze ile dayanışmasını göstermek amacıyla üniversite kampüsünde eylem düzenlediğini ifade etti.

Mostofi, göstericilerin, üniversite rektörü ve yardımcısının ofislerinin bulunduğu binaya girdiğini belirtti.

The Stanford Daily'e göre de yaklaşık 10 öğrenci binanın ana girişini kapatırken, 50 kadar öğrenci de binanın dışında "Filistin özgür olacak" sloganları attı. Kolluk kuvvetleri binaya levye yardımıyla girerken, yaklaşık 13 gösterici de tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Stanford Üniversitesinde Filistin'i destekleyen grup gösteri düzenledi - Son Dakika
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