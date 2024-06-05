Stanford Üniversitesinde Filistin\'i destekleyen grup gösteri düzenledi

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ABD'nin California eyaletindeki Stanford Üniversitesinde Filistin'i destekleyen bir grup gösterici, rektör ve yardımcısının ofisinin bulunduğu binaya girdi.

Stanford Üniversitesi Yönetimi Sözcüsü Dee Mostofi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, öğrencilerden oluşan grubun, Gazze ile dayanışmasını göstermek amacıyla üniversite kampüsünde eylem düzenlediğini ifade etti.

Mostofi, göstericilerin, üniversite rektörü ve yardımcısının ofislerinin bulunduğu binaya girdiğini belirtti.

The Stanford Daily'e göre de yaklaşık 10 öğrenci binanın ana girişini kapatırken, 50 kadar öğrenci de binanın dışında "Filistin özgür olacak" sloganları attı. Kolluk kuvvetleri binaya levye yardımıyla girerken, yaklaşık 13 gösterici de tutuklandı.